  4. Жирона – Райо Вальекано – 1:3. Ассист Цыганкова, ошибка кипера. Видео голов
Чемпионат Испании
Жирона
15.08.2025 20:00 – FT 1 : 3
Райо Вальекано
Испания
Жирона – Райо Вальекано – 1:3. Ассист Цыганкова, ошибка кипера. Видео голов

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Ла Лиги

Жирона – Райо Вальекано – 1:3. Ассист Цыганкова, ошибка кипера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 августа в 20:00 проходит стартовый матч первого тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Жирона принимает Райо Вальекано на домашней арене Монтиливи. Это стартовая игра нового сезона чемпионата Испании.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в основном составе хозяев поля и сделал ассист.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Жирона пропустила два гола подряд, на 18-й и на 20-й минутах. Дикий фейл сотворил голкипер хозяев поля Пауло Гассанига, промазав по мячу, и это привело к первому пропущенному голу, отличился Хорхе де Фрутос (1:0). Через две минуты второй гол для гостей забил Альваро Гарсия (2:0 в пользу Райо).

Украинский голкипер Владислав Крапивцов вышел на поле на 45-й минуте после удаления основного голкипера Пауло Гассаниги за задержку соперника. Крапивцов не сумел парировать пенальти. Ударом с 11-метровой отметки отличился Иси Паласон (3:0 в пользу гостей). Это третий матч Крапивцова за Жирону в Ла Лиге (первые две игры он провел в сезоне 2024/25).

Пропустив три гола в первом тайме, Жирона отквитала один мяч на 57-й минуте. Украинский вингер Виктор Цыганков отдал голевую передачу, и отличился Хоэль Рока (1:3).

Ла Лига. 1-й тур, 15 августа 2025

Жирона – Райо Вальекано – 1:3

Голы: Хоэль Рока, 57 – Хорхе де Фрутос, 18, Альваро Гарсия, 20, Иси Паласон, 45 (пен.)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хорхе де Фрутос, 18 мин (фейл Пауло Гассаниги)

ГОЛ! 0:2. Альваро Гарсия, 20 мин

ГОЛ! 0:3. Иси Паласон, 45 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Хоэль Рока, 57 мин (ассист: Виктор Цыганков)

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Рока (Жирона).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
43’
Пауло Газзанига (Жирона) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано).
Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Пауло Гассанига Альваро Гарсия Ривера Хорхе де Фрутос Владислав Крапивцов пенальти удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
