15 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Красно-белые и пчелы откроют новый сезон чемпионата Испании.

В составе жиронцев находятся два украинских футболиста: хавбек Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.