Чемпионат Испании
Жирона
15.08.2025 20:00 - : -
Райо Вальекано
Испания
15 августа 2025, 02:50 |
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Ла Лиги 15 августа в 20:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

15 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Красно-белые и пчелы откроют новый сезон чемпионата Испании.

В составе жиронцев находятся два украинских футболиста: хавбек Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Жирона – Райо Вальекано
По теме:
Вильярреал – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Флик решил указать на дверь новичку в Барселоны. Но у клуба другое видение
Владислав Крапивцов Жирона Райо Вальекано Виктор Цыганков смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
