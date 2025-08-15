Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Ла Лиги 15 августа в 20:00
15 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Райо Вальекано.
Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Красно-белые и пчелы откроют новый сезон чемпионата Испании.
В составе жиронцев находятся два украинских футболиста: хавбек Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
