15 августа на Монтиливи пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда год назад готовилась к дебюту в Лиге чемпионов - все благодаря ее сенсационному прорыву на третье место в 2023/2024. Но, обновив состав и потеряв тем летом немало лидеров, в том числе и Довбика, испанцы и на евроарене провалились, и кубке опозорились. И в Примере даже доходило до угрозы вылететь. Но все же на финишной прямой Цыганков и компания смогли прибавить и набрать немало очков, чтобы не беспокоиться всерьез о риске попасть в Сегунду.

Сейчас такого оттока лидеров не было. Более того, Мичел получил опытных Лемара и Витселя, а также перспективного Витора Рейса, которого отправили в аренду из принадлежащего тем же владельцам Манчестер Сити. Правда, Акселя подписали только на этой неделе, и вряд ли ветерана сразу выставят на поле.

Райо Вальекано

Клуб из Мадрида сейчас оказался, в определенном смысле, в ситуации, в которой пребывал соперник год назад. Он стал заложником собственного успеха в предыдущем цикле: тогда удалось взять 13 побед и 52 очка. Этого хватило, чтобы, обойдя по дополнительным показателям Осасуну, закончить на восьмой позиции - и, на этот раз, и такого хватило, чтобы получить пропуск в Лигу конференций.

Особенного усиления, впрочем, Иньиго Перес летом не получил. По большому счету, все сводится к Луису Фелипе, достаточно опытному, 28-летнему защитнику. Вот только тот, при неплохой в целом биографии, в прошлом сезоне толком не играли ни в Аль-Иттихаде, ни в Марселе, что в Саудовской Аравии, что во Франции ограничиваясь только редкими выходами на замену.

Статистика личных встреч

У Жироны было три победы кряду. Но в прошлом сезоне она ограничилась ничьей на своем поле, после чего и вовсе проиграли в 1:2 в Мадриде.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в каталонцев, что играют дома. Можно поставить на Цыганкова и компанию при форе 0. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.66.