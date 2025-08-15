Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
WTA
15 августа 2025, 22:55 | Обновлено 15 августа 2025, 23:01
Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных

Людмила и Эллен Перес на супетай-брейке уступили тандему Дабровски / Рутлифф

Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела пробиться в финал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США)!

В полуфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах уступили тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [2] – 6:3, 3:6, [10:12]

На супертай-брейке украинка и австралийка побеждали 7:3 и 9:8 (матчбол на приеме), но упустили преимущество.

Киченок и Перес в Цинциннати успели переиграть пары Сорана Кырстя / Анна Калинская, Хейли Баптист / Джессика Пегула и Николь Мелихар / Людмила Самсонова.

Людмила и Эллен провели четвертые совместные соревнования. Их лучшим результатом является финал пятисотника в Бад-Хомбурге.

Дабровски и Рутлифф в поединке за трофей тысячника поборются либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини, либо против Го Ханьюй и Александры Пановой.

Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соперница Свентек в полуфинале: Соболенко вылетела с тысячника в Цинциннати
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
