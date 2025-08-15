Брондбю – Викингур – 4:0. Суперкамбек вдесятером. Видео голов и обзор матча
«Брондбю» прошел в следующий раунд квалификации Лиги конференций после поражения в первом матче 0:3
В четверг, 14 августа, в Брондбю (Дания) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26. «Брондбю» принимал исландский «Викингур».
Первый матч «Викингур» выиграл 3:0. Перед командой стояла задача удержать добытое преимущество.
И сперва казалось, что гостям это будет по силам. На 18-й минуте «Брондбю» остался в меньшинстве.
Но игроки датского клуба не теряли надежду. Команде удалось перед перерывом забить один мяч.
А во втором тайме хозяева еще трижды поразили ворота соперника. В итоге «Брондбю» победил 4:0 и по сумме двух матчей прошел в следующий этап.
В четвертом раунде квалификации Лиги конференций «Брондбю» сыграет с французским клубом «Страсбург». Первый поединок пройдет во Франции 21 августа.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Дания
Брондбю (Дания) – Викингур (Исландия) – 4:0 (первый матч – 0:3)
Голы: Валлис, 45+2, 52, Бунгаард, 57, 71
Удаление: Бишофф, 18
Видео голов и обзор матча
События матча
