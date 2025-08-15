Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брондбю – Викингур – 4:0. Суперкамбек вдесятером. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Проходит дальше Брондбю
14.08.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 4 : 0
Викингур Рейкьявик
Лига конференций
15 августа 2025, 20:46 |
35
0

«Брондбю» прошел в следующий раунд квалификации Лиги конференций после поражения в первом матче 0:3

ФК Брондбю

«Брондбю» прошел в следующий раунд квалификации Лиги конференций после поражения в первом матче 0:3

В четверг, 14 августа, в Брондбю (Дания) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26. «Брондбю» принимал исландский «Викингур».

Первый матч «Викингур» выиграл 3:0. Перед командой стояла задача удержать добытое преимущество.

И сперва казалось, что гостям это будет по силам. На 18-й минуте «Брондбю» остался в меньшинстве.

Но игроки датского клуба не теряли надежду. Команде удалось перед перерывом забить один мяч.

А во втором тайме хозяева еще трижды поразили ворота соперника. В итоге «Брондбю» победил 4:0 и по сумме двух матчей прошел в следующий этап.

В четвертом раунде квалификации Лиги конференций «Брондбю» сыграет с французским клубом «Страсбург». Первый поединок пройдет во Франции 21 августа.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Дания

Брондбю (Дания) – Викингур (Исландия) – 4:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Валлис, 45+2, 52, Бунгаард, 57, 71

Удаление: Бишофф, 18

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Кёлерт (Брондбю).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Бундгаард Кристенсен (Брондбю).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Валлис (Брондбю).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Николай Валлис (Брондбю).
18’
Клемент Бишофф (Брондбю) получает красную карточку.
видео голов и обзор Лига конференций Викингур Рейкьявик Брондбю
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
