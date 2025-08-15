Забили 4 гола вдесятером. Суперкамбек Брондбю в Лиге конференций
Датский клуб прошел в следующий раунд квалификации
В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Брондбю» и «Викингуром» из Рейкьявика.
Встречу принимал «Брондбю Стэдиум» в городе Брондбю.
Команда из Рейкьявика добыла победу в первом матче со счетом 3:0.
На 18-й минуте поле покинул нападающий хозяев поля Бишофф, что не помешало датской команде совершить невероятный камбек, забить 4 гола и пройти в следующий этап квалификации.
«Брондбю» в следующем раунде сыграет с «Страсбургом», а «Викингур» попрощался с еврокубками.
Лига конференций. Квалификация. 3-й этап. 2-й матч
Брондбю – Викингур – 4:0 (первый матч – 0:3)
Голы: Валлис, 45+2, 52, Бунгаард, 5, 71
Удаление: Бишофф, 18
Фото матча:
