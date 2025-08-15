Забили 4 гола вдесятером. Суперкамбек Брондбю в Лиге конференций

В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Брондбю» и «Викингуром» из Рейкьявика.

Встречу принимал «Брондбю Стэдиум» в городе Брондбю.

Команда из Рейкьявика добыла победу в первом матче со счетом 3:0.

На 18-й минуте поле покинул нападающий хозяев поля Бишофф, что не помешало датской команде совершить невероятный камбек, забить 4 гола и пройти в следующий этап квалификации.

«Брондбю» в следующем раунде сыграет с «Страсбургом», а «Викингур» попрощался с еврокубками.

Лига конференций. Квалификация. 3-й этап. 2-й матч

Брондбю – Викингур – 4:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Валлис, 45+2, 52, Бунгаард, 5, 71

Удаление: Бишофф, 18

Фото матча:

Брондбю