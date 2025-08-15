Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили 4 гола вдесятером. Суперкамбек Брондбю в Лиге конференций
Лига конференций
Проходит дальше Брондбю
14.08.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 4 : 0
Викингур Рейкьявик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2025, 00:30 | Обновлено 15 августа 2025, 00:32
264
0

Забили 4 гола вдесятером. Суперкамбек Брондбю в Лиге конференций

Датский клуб прошел в следующий раунд квалификации

15 августа 2025, 00:30 | Обновлено 15 августа 2025, 00:32
264
0
Забили 4 гола вдесятером. Суперкамбек Брондбю в Лиге конференций
Брондбю

В четверг, 14 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Брондбю» и «Викингуром» из Рейкьявика.

Встречу принимал «Брондбю Стэдиум» в городе Брондбю.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Рейкьявика добыла победу в первом матче со счетом 3:0.

На 18-й минуте поле покинул нападающий хозяев поля Бишофф, что не помешало датской команде совершить невероятный камбек, забить 4 гола и пройти в следующий этап квалификации.

«Брондбю» в следующем раунде сыграет с «Страсбургом», а «Викингур» попрощался с еврокубками.

Лига конференций. Квалификация. 3-й этап. 2-й матч

Брондбю – Викингур – 4:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Валлис, 45+2, 52, Бунгаард, 5, 71

Удаление: Бишофф, 18

Фото матча:

Брондбю
Брондбю
По теме:
Вылетели в третий еврокубок. С кем сыграет Шахтер в Q4 Лиги конференций?
Фиорентина исторически успешно играет против украинских команд в еврокубках
Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Викингур Рейкьявик Брондбю Лига конференций Страсбург
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:45 1
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА

13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти

Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 02:11 16
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы

Туран столкнулся с проблемами в составе

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Футбол | 14.08.2025, 23:42
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 19:21
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем