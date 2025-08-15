Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Маккаби Хайфа
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 0 : 2
Ракув Проходит дальше
Лига конференций
4 сейва и 2 пропущенных: Маккаби Хайфа с украинцем вылетел из ЛК от Ракува

Георгий Ермаков и Ко в ответном матче уступили польской команде 0:2 в Q3 еврокубка

4 сейва и 2 пропущенных: Маккаби Хайфа с украинцем вылетел из ЛК от Ракува
ФК Ракув

14 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Маккаби Хайфа и Ракув [первый поединок – 1:0].

Встреча прошла на стадионе Надьердеи в венгерском городе Дебрецен. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу польского коллектива, который оформил камбек в матчевом противостоянии и по сумме двух поединков прошел дальше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все 90 минут в воротах Маккаби Хайфа отыграл украинец Георгий Ермаков. Он совершил четыре сейва и пропустил два мяча.

Ракув в Q4 Лиги конференций поборется против болгарского клуба Арда.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Маккаби Хайфа (Израиль) – Ракув (Польша) – 0:2 [первый поединок – 1:1]

Голы: Барат, 45+1, Диаби-Фадига, 76 (пен.)

Маккаби Хайфа Ракув Ченстохова Лига конференций Георгий Ермаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
