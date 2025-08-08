Без Кочергина атаки нет. Ракув уступил Маккаби Хайфа с Ермаковым

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Ракув и Маккаби Хайфа.

Поединок прошел на стадионе Городской Пилькарски в Ченстохове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 61-й минуте забил Этан Азулай. Ассист оформил Джордже Йованович.

В составе Маккаби Хайфа все 90 минут отыграл украинский голкипер Георгий Ермаков и сохранил ворота сухими, оформив четыре сейва.

Этот поединок пропустил украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин, который продолжает восстановление от операции. В конце июне Кочергин порвал крестообразные связки – его возвращение ожидается в конце сезона 2025/26.

Ответный матч между Маккаби Хайфа и Ракувом состоится 14 числа в венгерском городе Дебрецен.

Победитель противостояния в Q4 ЛК поборется либо против Кауно Жальгириса, либо против Арды.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ракув (Польша) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:1

Гол: Азулай, 61