Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Кочергина атаки нет. Ракув уступил Маккаби Хайфа с Ермаковым
Лига конференций
Ракув
07.08.2025 22:00 – FT 0 : 1
Маккаби Хайфа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
08 августа 2025, 05:13 |
38
0

Израильский коллектив одолел польский в первом матче Q3 Лиги конференций

ФК Маккаби Хайфа

7 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Ракув и Маккаби Хайфа.

Поединок прошел на стадионе Городской Пилькарски в Ченстохове. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 61-й минуте забил Этан Азулай. Ассист оформил Джордже Йованович.

В составе Маккаби Хайфа все 90 минут отыграл украинский голкипер Георгий Ермаков и сохранил ворота сухими, оформив четыре сейва.

Этот поединок пропустил украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин, который продолжает восстановление от операции. В конце июне Кочергин порвал крестообразные связки – его возвращение ожидается в конце сезона 2025/26.

Ответный матч между Маккаби Хайфа и Ракувом состоится 14 числа в венгерском городе Дебрецен.

Победитель противостояния в Q4 ЛК поборется либо против Кауно Жальгириса, либо против Арды.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q3

Ракув (Польша) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 0:1

Гол: Азулай, 61

Георгий Ермаков Владислав Кочергин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
