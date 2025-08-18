ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Президент клуба «Ингулец – об Шевченко
Скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал ошибку, которую совершил президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
«Шевченко использовала Королевская. Она взяла, поставила его и сказала: «Давай, что-нибудь говори, Шевченко». Но он в слове «член» делает три ошибки, он не к разговору.
Шевченко просто опозорился и все, это клеймо партии регионов. Я думал, что он после этого хотя бы какие-то выводы сделает», — сказал Поворознюк.
Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.
