ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове член делает 3 ошибки. Его поступок – позор»

Скандально известный президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал ошибку, которую совершил президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

«Шевченко использовала Королевская. Она взяла, поставила его и сказала: «Давай, что-нибудь говори, Шевченко». Но он в слове «член» делает три ошибки, он не к разговору.

Шевченко просто опозорился и все, это клеймо партии регионов. Я думал, что он после этого хотя бы какие-то выводы сделает», — сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.