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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 11:52 |
966
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Функционер готов пойти на отважный шаг

07 июня 2025, 11:52 |
966
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.

«Это были эмоции. Я говорил, что продал Ингулец за два миллиона долларов, а на самом деле я подарю клуб при условии, если будут играть в Петрово, развивать футбол и детские школы в Петрово так, как это делаю я.

У меня было даже мнение снять команду с чемпионата. Я во время войны построил стадион, но документы не успел оформить, однако президент УАФ Андрей Шевченко ни разу не приехал и ничего не спросил. Я вижу, что наш футбол уходит в небытие», – заявил Поворознюк.

По итогам прошедшего сезона Ингулец вылетел в Первую лигу Украины. Команда Василия Кобина заняла 15 строчку, набрав 24 турнирных балла после 30 сыгранных матчей.

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Александр Поворознюк Ингулец Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Burevestnik
якщо вже все необхідне збудовано і ще є гроші,
то міг би здати об'єкт в експлуатацію і 
нах.. йому там тоді оті різні з УАФа,
якщо виконані всі будівельні норми?
Але мать вже нема бажання тішитись своєю іграшкою
під назвою ФК "Інгулець"... 
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