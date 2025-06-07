Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.

«Это были эмоции. Я говорил, что продал Ингулец за два миллиона долларов, а на самом деле я подарю клуб при условии, если будут играть в Петрово, развивать футбол и детские школы в Петрово так, как это делаю я.

У меня было даже мнение снять команду с чемпионата. Я во время войны построил стадион, но документы не успел оформить, однако президент УАФ Андрей Шевченко ни разу не приехал и ничего не спросил. Я вижу, что наш футбол уходит в небытие», – заявил Поворознюк.

По итогам прошедшего сезона Ингулец вылетел в Первую лигу Украины. Команда Василия Кобина заняла 15 строчку, набрав 24 турнирных балла после 30 сыгранных матчей.