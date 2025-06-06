Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Ингулец выйдет из отпуска
Украина. Первая лига
06 июня 2025, 19:43 |
363
0

Стало известно, когда Ингулец выйдет из отпуска

Василий Кобин может уйти, но при одном условии

06 июня 2025, 19:43 |
363
0
Стало известно, когда Ингулец выйдет из отпуска
ФК Ингулец. Василий Кобин

Василий Кобин, несмотря на вылет «Ингульца» из УПЛ, продолжит работать в этой команде главным тренером. Сейчас у Кобина действующий контракт с «Ингульцем» до 30 июня 2027 года, и не исключено, что потенциальных работодателей отпугивает сумма отступных, которую пришлось бы заплатить в случае перехода в другую команду.
По имеющейся информации, переход его предшественника — Владислава Лупашко с помощниками — обошелся «Карпатам» в более чем 200 тысяч евро.

На данный момент известно, что петровчане возвращаются из отпуска уже 16 июня и будут готовиться к новым испытаниям дома.

Больше не будет выступать за «Ингулец» вратарь Алексей Паламарчук. Также неизвестно, останутся ли в «Ингульце» арендованные Иван Лосенко, Назар Попов, Олег Пушарев.

Ранее мы сообщали, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк определился с будущим Кобина после вылета команды из УПЛ.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Экспериментов в Канаде у сборной Украины не будет»
Полуфиналист Кубка Украины продлил контракт из капитаном команды
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
Ингулец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отпуск инсайд Василий Кобин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
Футбол | 06 июня 2025, 12:56 5
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН
«Хватит с нас, Дешам!» Реакция фанов на поражение Франции в полуфинале ЛН

В полуфинале Лиги наций сборная Франции пропустила пять мячей от сборной Испании

Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 06 июня 2025, 00:25 0
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги наций 2024/25

ФОТО. Указания Реброва. Сборная завершает подготовку к игре против Канады
Футбол | 06.06.2025, 20:07
ФОТО. Указания Реброва. Сборная завершает подготовку к игре против Канады
ФОТО. Указания Реброва. Сборная завершает подготовку к игре против Канады
Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме
Футбол | 06.06.2025, 00:20
Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме
Гасперини принял важное решение относительно будущего Довбика в Роме
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Футбол | 06.06.2025, 12:52
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 7
Футбол
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
04.06.2025, 21:55 2
Футбол
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
06.06.2025, 08:09 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
04.06.2025, 18:28 5
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 5
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем