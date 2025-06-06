Стало известно, когда Ингулец выйдет из отпуска

Василий Кобин, несмотря на вылет «Ингульца» из УПЛ, продолжит работать в этой команде главным тренером. Сейчас у Кобина действующий контракт с «Ингульцем» до 30 июня 2027 года, и не исключено, что потенциальных работодателей отпугивает сумма отступных, которую пришлось бы заплатить в случае перехода в другую команду.

По имеющейся информации, переход его предшественника — Владислава Лупашко с помощниками — обошелся «Карпатам» в более чем 200 тысяч евро.

На данный момент известно, что петровчане возвращаются из отпуска уже 16 июня и будут готовиться к новым испытаниям дома.

Больше не будет выступать за «Ингулец» вратарь Алексей Паламарчук. Также неизвестно, останутся ли в «Ингульце» арендованные Иван Лосенко, Назар Попов, Олег Пушарев.

Ранее мы сообщали, что президент «Ингульца» Александр Поворознюк определился с будущим Кобина после вылета команды из УПЛ.