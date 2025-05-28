Поворознюк определился с будущим Кобина после вылета Ингульца из УПЛ

Ингулец не смог удержаться в Украинской Премьер-лиге по итогам нынешнего сезона и в будущем сыграет в Первой Лиге Украины.

Как сообщает сайт UA-Футбол, президент Ингульца Александр Поворознюк провел встречу с главным тренером команды Василием Кобиным, где было решено, что коуч остается на своем посту.

Сообщается, что перед Кобиным будет стоять амбициозная задача. Александр Поворознюк уже через год хочет снова видеть свою команду в элите украинского футбола.

Ранее сообщалось, что Василий Кобин является одним из кандидатов на должность главного тренера Луганской Зари.