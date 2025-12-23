Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
Раскрытый финансовый лидер сезона
«Реал» стал лидером по итогам прошлого сезона Ла Лиги по доходам от реализации аудиовизуальных прав.
В общей сложности Ла Лига распределила между клубами 1,292 миллиарда евро.
Наибольшую сумму получил «Реал» – 157,92 млн евро. На втором месте расположилась «Барселона» – 156,45 млн евро. Третью позицию занял «Атлетико» – 108,17 млн евро. Только эти три клуба смогли преодолеть отметку в 100 млн евро.
Далее идут «Атлетик» с 72,26 млн евро и «Реал Сосьедад» с 67,80 млн евро.
Минимальный доход от телевизионных прав достался «Леганесу» – 39,93 млн евро.
