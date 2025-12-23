Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
Испания
23 декабря 2025, 01:59 |
74
0

Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?

Раскрытый финансовый лидер сезона

23 декабря 2025, 01:59 |
74
0
Телевизионные доходы Ла Лиги: Кто больше всего заработал?
La Liga

«Реал» стал лидером по итогам прошлого сезона Ла Лиги по доходам от реализации аудиовизуальных прав.

В общей сложности Ла Лига распределила между клубами 1,292 миллиарда евро.

Наибольшую сумму получил «Реал» – 157,92 млн евро. На втором месте расположилась «Барселона» – 156,45 млн евро. Третью позицию занял «Атлетико» – 108,17 млн евро. Только эти три клуба смогли преодолеть отметку в 100 млн евро.

Далее идут «Атлетик» с 72,26 млн евро и «Реал Сосьедад» с 67,80 млн евро.

Минимальный доход от телевизионных прав достался «Леганесу» – 39,93 млн евро.

По теме:
Напряжение растет: президент Ла Лиги публично раскритиковал действия Реала
Винисиус недоволен действиями Реала
Ямаль покорил YouTube: экскурсия по дому и рекордные просмотры
Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига Реал Сосьедад Атлетик Бильбао
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов
Футбол | 23 декабря 2025, 01:23 0
Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов
Историческая таблица Суперкубка Италии. Все финалы: у кого сколько титулов

Наполи взял 3-й трофей, больше имеют Ювентус, Милан, Интер и Лацио

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22 декабря 2025, 05:02 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»

Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22.12.2025, 07:53
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Футбол | 22.12.2025, 19:37
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Футбол | 22.12.2025, 17:47
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 34
Футбол
Дрейк проиграл безумную кучу денег, поставив на бой Джошуа – Пол
Дрейк проиграл безумную кучу денег, поставив на бой Джошуа – Пол
21.12.2025, 00:04 2
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем