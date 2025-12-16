Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»
Англия
16 декабря 2025, 11:04 |
380
0

САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»

Йожеф вспомнил о начале карьеры Андрея Шевченко

16 декабря 2025, 11:04 |
380
0
САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер Йожеф Сабо вспомнил тренировки с Андреем Шевченко во время его пребывания в Динамо. Специалист дал ценный совет Михаилу Мудрику.

– Мудрику после возвращения на поле нужно думать только о футболе и не отвлекаться больше ни на что?

– Да, но в первую очередь ему нужно время и тяжелый труд. Иначе ничего у него не будет. Его нужно постепенно вводить в игру, выпускать там на 15-20 минут в конце. Не нужно сразу его бросать на полные матчи в английском чемпионате. Нет, он так пропадет. Надо подождать, подводить его постепенно, тогда будет толк.

Вот как я в свое время делал с Шевченко. Черт побери, мы же Андреем после тренировок выходили на стадион и дополнительно работали еще. И он вырос! Да еще как вырос. А почему? Потому что мы с ним много работали, потому что я верил в него. Вот так надо и с Мудриком, – сказал Сабо.

По теме:
Рух премировали дополнительным отдыхом
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я могу одно пообещать...»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины расторг контракт с лидером
Йожеф Сабо Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15 декабря 2025, 20:10 20
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?

Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации

Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»
Футбол | 16 декабря 2025, 07:27 1
Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Пока он не имеет возможности играть за Динамо»

И.о. главного тренера – о Самбе Диалло

Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Футбол | 15.12.2025, 11:28
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Футбол | 16.12.2025, 04:32
Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо
Футбол | 15.12.2025, 13:08
Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо
Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
15.12.2025, 07:02 1
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 4
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 21
Футбол
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем