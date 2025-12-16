САБО: «Этот футболист вырос, ибо мы в свое время с ним много работали»

Бывший тренер Йожеф Сабо вспомнил тренировки с Андреем Шевченко во время его пребывания в Динамо. Специалист дал ценный совет Михаилу Мудрику.

– Мудрику после возвращения на поле нужно думать только о футболе и не отвлекаться больше ни на что?

– Да, но в первую очередь ему нужно время и тяжелый труд. Иначе ничего у него не будет. Его нужно постепенно вводить в игру, выпускать там на 15-20 минут в конце. Не нужно сразу его бросать на полные матчи в английском чемпионате. Нет, он так пропадет. Надо подождать, подводить его постепенно, тогда будет толк.

Вот как я в свое время делал с Шевченко. Черт побери, мы же Андреем после тренировок выходили на стадион и дополнительно работали еще. И он вырос! Да еще как вырос. А почему? Потому что мы с ним много работали, потому что я верил в него. Вот так надо и с Мудриком, – сказал Сабо.