Лесное – Ужгород – 1:1. Рыбалка забил с пенальти. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. ФК «Лесное» принимал ФК «Ужгород».

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва первыми отличились хозяева поля. На 53-й минуте Сергей Рыбалка реализовал пенальти.

ФК «Ужгород» смог уйти от поражения. Спас команду гол Олега Вишневского на 75-й минуте.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Лесное – Ужгород – 1:1

Голы: Рыбалка, 53 (пенальти) – Вишневский, 75

