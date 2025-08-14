Украина. Вторая лига14 августа 2025, 12:26 |
74
0
Лесное – Ужгород – 1:1. Рыбалка забил с пенальти. Видео голов и обзор матча
«Ужгород» в новом сезоне пока не побеждал
14 августа 2025, 12:26 |
74
0
Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. ФК «Лесное» принимал ФК «Ужгород».
Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва первыми отличились хозяева поля. На 53-й минуте Сергей Рыбалка реализовал пенальти.
ФК «Ужгород» смог уйти от поражения. Спас команду гол Олега Вишневского на 75-й минуте.
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа
Лесное – Ужгород – 1:1
Голы: Рыбалка, 53 (пенальти) – Вишневский, 75
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Ужгород).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Лесное).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 11:57 0
Игрок «Астон Виллы» Леон Бейли оказался на радаре «волков»
Футбол | 13 августа 2025, 16:00 12
Четыре представителя Украины в еврокубках присоединятся с 1/16 финала
Футбол | 14.08.2025, 07:05
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Футбол | 13.08.2025, 18:48
Комментарии 0
Популярные новости
12.08.2025, 21:57 366
12.08.2025, 22:59 72
13.08.2025, 08:16 10
13.08.2025, 11:37 4
13.08.2025, 09:57 26
12.08.2025, 09:12 15
12.08.2025, 20:23 5
12.08.2025, 21:59 47