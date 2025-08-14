Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лесное – Ужгород – 1:1. Рыбалка забил с пенальти. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Лесное
10.08.2025 14:00 – FT 1 : 1
Ужгород
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 12:26
Лесное – Ужгород – 1:1. Рыбалка забил с пенальти. Видео голов и обзор матча

«Ужгород» в новом сезоне пока не побеждал

ФК Лесное

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. ФК «Лесное» принимал ФК «Ужгород».

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва первыми отличились хозяева поля. На 53-й минуте Сергей Рыбалка реализовал пенальти.

ФК «Ужгород» смог уйти от поражения. Спас команду гол Олега Вишневского на 75-й минуте.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Лесное – Ужгород – 1:1

Голы: Рыбалка, 53 (пенальти) – Вишневский, 75

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Ужгород).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Рыбалка (Лесное).
Вильхивцы – Полесье-2 – 3:3. Спаслись на 90+5-й. Видео голов и обзор
Владимир БАЕНКО: «Летняя трансферная кампания продолжается»
Андрусв АРАУХО: «Это очень важный этап в моей жизни»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Лесное Ужгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
