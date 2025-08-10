Вторая лига. Скала 1911 и Буковина-2 забили 7 мячей. Результаты 3-го тура

В воскресенье, 10 августа, во Второй лиге прошли поединки 3-го тура. В программу игрового дня вошли шесть матчей.

Дебютант Второй лиги «Ребел» одержал третью победу подряд. Свои поединки также выиграли «Атлет», «Левый Берег-2» и «Буковина-2».

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев – 2:3

Голы: Полтавец, 78, Тарасенко, 90+3 – Богдан, 2, 19 (пенальти), Власенко, 15,

Нива Винница – Атлет Киев – 1:2

Голы: Петрик, 90+3 – Пресич, 2, Бабич, 30

Лесное – Ужгород – 1:1

Голы: Рыбалка, 53 (пенальти) – Вишневский, 75

Вильхивцы – Полесье-2 Житомир – 3:3

Голы: Петрик, 50, Цуркан, 62, Фундук, 50+5 – Грохольский, 15, 73, Микитюк, 54

Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород – 4:0

Голы: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецкий, 76

Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы – 3:4

Голы: Ралюченко, 13, Лисовик, 45+2, Кравченко, 90+2 – Гончарук, 53, 57, Плакса, 59, Гамолов, 79

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев

Нива Винница – Атлет Киев

Лесное – Ужгород

Вильхивцы – Полесье-2 Житомир

Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород

Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы