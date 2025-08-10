Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Скала 1911 и Буковина-2 забили 7 мячей. Результаты 3-го тура
Вторая лига
Скала 1911
10.08.2025 16:30 – FT 3 : 4
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 августа 2025, 20:21 |
173
0

Вторая лига. Скала 1911 и Буковина-2 забили 7 мячей. Результаты 3-го тура

Команды Второй лиги сыграли матчи 3-го тура

10 августа 2025, 20:21 |
173
0
Вторая лига. Скала 1911 и Буковина-2 забили 7 мячей. Результаты 3-го тура
ФК Буковина

В воскресенье, 10 августа, во Второй лиге прошли поединки 3-го тура. В программу игрового дня вошли шесть матчей.

Дебютант Второй лиги «Ребел» одержал третью победу подряд. Свои поединки также выиграли «Атлет», «Левый Берег-2» и «Буковина-2».

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев – 2:3

Голы: Полтавец, 78, Тарасенко, 90+3 – Богдан, 2, 19 (пенальти), Власенко, 15,

Нива Винница – Атлет Киев – 1:2

Голы: Петрик, 90+3 – Пресич, 2, Бабич, 30

Лесное – Ужгород – 1:1

Голы: Рыбалка, 53 (пенальти) – Вишневский, 75

Вильхивцы – Полесье-2 Житомир – 3:3

Голы: Петрик, 50, Цуркан, 62, Фундук, 50+5 – Грохольский, 15, 73, Микитюк, 54

Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород – 4:0

Голы: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецкий, 76

Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы – 3:4

Голы: Ралюченко, 13, Лисовик, 45+2, Кравченко, 90+2 – Гончарук, 53, 57, Плакса, 59, Гамолов, 79

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев

Нива Винница – Атлет Киев

Лесное – Ужгород

Вильхивцы – Полесье-2 Житомир

Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород

Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Кравченко (Скала 1911).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гамолов (Буковина-2).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина-2).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Буковина-2).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Буковина-2).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ралюченко (Скала 1911).
По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Результатом я не доволен»
Арда Туран снова упустил победу на стадионе Украина
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Хочется видеть более четкий рисунок игры»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Пенуэл Кривой Рог Ребел Киев Нива Винница Атлет Киев Лесное Ужгород Вильхивцы Полесье-2 Житомир Левый Берег-2 Киев Диназ Вышгород Скала 1911 Стрый Буковина-2 Черновцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОНОМАРЕВ: «У нас не должно быть основных, запасных игроков – мы едины»
Футбол | 10 августа 2025, 20:39 0
ПОНОМАРЕВ: «У нас не должно быть основных, запасных игроков – мы едины»
ПОНОМАРЕВ: «У нас не должно быть основных, запасных игроков – мы едины»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 10:42 2
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ
Турецкий клуб сделал официальное предложение изгнаннику УПЛ

Владлен Юрченко оказался ненужным «Металлисту 1925», но заинтересовал «Истанбулспор»

Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Бокс | 09.08.2025, 21:44
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Джошуа анонсировал следующий большой бой. Поединок золотых призеров
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Футбол | 10.08.2025, 17:49
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Шахтер договорился о трансфере бразильского вингера. Фабрицио подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 1
Волейбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем