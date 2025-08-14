Скала 1911 – Буковина-2 – 3:4. Результативный камбек. Видео голов и обзор

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. «Скала 1911» в домашнем матче проиграла «Буковине-2».

«Скала 1911» активно начала матч. На 13-й минуте Андрей Ралюченко открыл счет. А перед перерывом Роман Лисовик закрепил преимущество хозяев поля.

Все изменилось во втором тайме. Даниил Гончарук забил на 53-й и 57-й минутах. Еще через две минуты Родион Плакса вывел «Буковину-2» вперед. А Назар Гамолов сделал счет 4:2 в пользу команды гостей. «Скала 1911» ответила лишь голом Ярослава Кравченко в компенсированное время.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы – 3:4

Голы: Ралюченко, 13, Лисовик, 45+2, Кравченко, 90+2 – Гончарук, 53, 57, Плакса, 59, Гамолов, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча