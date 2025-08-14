Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скала 1911 – Буковина-2 – 3:4. Результативный камбек. Видео голов и обзор
Вторая лига
Скала 1911
10.08.2025 16:30 – FT 3 : 4
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 13:54 | Обновлено 14 августа 2025, 13:55
50
0

Скала 1911 – Буковина-2 – 3:4. Результативный камбек. Видео голов и обзор

«Скала 1911» не удержала преимущество в два мяча

14 августа 2025, 13:54 | Обновлено 14 августа 2025, 13:55
50
0
Скала 1911 – Буковина-2 – 3:4. Результативный камбек. Видео голов и обзор
ФК Скала 1911

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. «Скала 1911» в домашнем матче проиграла «Буковине-2».

«Скала 1911» активно начала матч. На 13-й минуте Андрей Ралюченко открыл счет. А перед перерывом Роман Лисовик закрепил преимущество хозяев поля.

Все изменилось во втором тайме. Даниил Гончарук забил на 53-й и 57-й минутах. Еще через две минуты Родион Плакса вывел «Буковину-2» вперед. А Назар Гамолов сделал счет 4:2 в пользу команды гостей. «Скала 1911» ответила лишь голом Ярослава Кравченко в компенсированное время.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы – 3:4

Голы: Ралюченко, 13, Лисовик, 45+2, Кравченко, 90+2 – Гончарук, 53, 57, Плакса, 59, Гамолов, 79

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Кравченко (Скала 1911).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гамолов (Буковина-2).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Буковина-2).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Буковина-2).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Буковина-2).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Скала 1911).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ралюченко (Скала 1911).
По теме:
Александрия-2 – Тростянец – 2:1. Поражение лидера. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Зари трудоустроился в другом клубе УПЛ
Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Скала 1911 Стрый Буковина-2 Черновцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Футбол | 13 августа 2025, 16:00 12
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ

Четыре представителя Украины в еврокубках присоединятся с 1/16 финала

Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 13:21 22
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ
Футбол | 14.08.2025, 13:57
Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ
Мюллер при деле, Шешко в МЮ, Забарный – в ПСЖ
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14.08.2025, 07:17
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 2
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 126
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 26
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем