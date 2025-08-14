Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Левый Берег-2
10.08.2025 15:00 – FT 4 : 0
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 13:14 |
72
0

Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча

«Левый Берег-2» одержал первую победу во Второй лиге

14 августа 2025, 13:14 |
72
0
Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча
ФК Левый Берег

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. В своем первом в истории официальном домашнем матче «Левый Берег-2» разгромил «Диназ».

«Левый Берег-2» открыл счет на 10-й минуте. Автором первого официального гола в истории команды стал Роман Гереш. Игрок и в дальнейшем действовал активно и на 33-й минуте забил второй мяч.

После перерыва игроки «Левого Берега-2» еще дважды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Венделл и Даниил Грабовецкий.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород – 4:0

Голы: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецкий, 76

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Данила Грабовецкий (Левый Берег-2).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (Левый Берег-2).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
По теме:
Александрия-2 – Тростянец – 2:1. Поражение лидера. Видео голов и обзор
Скала 1911 – Буковина-2 – 3:4. Результативный камбек. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-коуч Зари трудоустроился в другом клубе УПЛ
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Левый Берег-2 Киев Диназ Вышгород
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 13:21 22
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Футбол | 14 августа 2025, 14:05 5
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК
Пакш – Полесье. Прогноз и анонс на ответный матч раунда Q3 ЛК

Проход в плей-офф практически в кармане, нужно только не наделать глупых ошибок

Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Футбол | 13.08.2025, 18:44
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Футбол | 13.08.2025, 18:48
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 3
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 26
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем