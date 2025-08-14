Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча
«Левый Берег-2» одержал первую победу во Второй лиге
Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. В своем первом в истории официальном домашнем матче «Левый Берег-2» разгромил «Диназ».
«Левый Берег-2» открыл счет на 10-й минуте. Автором первого официального гола в истории команды стал Роман Гереш. Игрок и в дальнейшем действовал активно и на 33-й минуте забил второй мяч.
После перерыва игроки «Левого Берега-2» еще дважды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Венделл и Даниил Грабовецкий.
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа
Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород – 4:0
Голы: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецкий, 76
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
