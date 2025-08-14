Левый Берег-2 – Диназ – 4:0. Дубль Гереша. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. В своем первом в истории официальном домашнем матче «Левый Берег-2» разгромил «Диназ».

«Левый Берег-2» открыл счет на 10-й минуте. Автором первого официального гола в истории команды стал Роман Гереш. Игрок и в дальнейшем действовал активно и на 33-й минуте забил второй мяч.

После перерыва игроки «Левого Берега-2» еще дважды поразили ворота соперника. Авторами голов стали Венделл и Даниил Грабовецкий.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород – 4:0

Голы: Гереш, 10, 33, Венделл, 55, Грабовецкий, 76

