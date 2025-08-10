Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 3-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Скала 1911
10.08.2025 16:30 - : -
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 августа 2025, 14:00 |
99
0

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги

10 августа 2025, 14:00 |
99
0
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

10 августа проходят матчи 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа 2025

  • 12:30. Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев
  • 13:00. Нива Винница – Атлет Киев
  • 14:00. Лесное – Ужгород
  • 14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир
  • 15:00. Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород
  • 16:30. Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы

Турнирная таблица

12:30. Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев

13:00. Нива Винница – Атлет Киев

14:00. Лесное – Ужгород

14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир

15:00. Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород

16:30. Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы

По теме:
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Глейкер МЕНДОСА: «Очень горжусь нашей командой»
В лазарет Полтавы попали пять игроков
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Пенуэл Кривой Рог Ребел Киев Нива Винница Атлет Киев Лесное Ужгород Вильхивцы Полесье-2 Житомир Левый Берег-2 Киев Диназ Вышгород Скала 1911 Стрый Буковина-2 Черновцы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Футбол | 10 августа 2025, 13:22 0
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг
Аморим объяснил, зачем Ман Юнайтед подписал форварда РБ Лейпциг

Специалист верит в успех Беньямина Шешко

Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Баскетбол | 09 августа 2025, 19:02 14
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию

Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09.08.2025, 17:56
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.08.2025, 07:15
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10.08.2025, 07:21
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
09.08.2025, 02:49 1
Бокс
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 7
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем