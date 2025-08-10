10.08.2025 16:30 - : -
Украина. Вторая лига10 августа 2025, 14:00 |
99
0
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги
10 августа 2025, 14:00 |
99
0
10 августа проходят матчи 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа 2025
- 12:30. Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев
- 13:00. Нива Винница – Атлет Киев
- 14:00. Лесное – Ужгород
- 14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир
- 15:00. Левый Берег-2 Киев – Диназ Вышгород
- 16:30. Скала 1911 Стрый – Буковина-2 Черновцы
Турнирная таблица
