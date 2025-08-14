Нива Винница – Атлет Киев – 1:2. Победа дебютанта. Видео голов и обзор
«Атлет» проводит первый сезон во Второй лиге
Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. Винницкая «Нива» принимала киевский «Атлет».
Счет в матче открыли гости. На второй минуте отличился Назар Пресич. Затем Ростислав Бабич довел преимущество «Атлета» до двух мячей.
«Нива» старалась спасти матч. Но забила только на 3-й компенсированной минуте. На большее у хозяев поля не хватило времени.
Вторая лига. 3-й тур, 10 августа
Нива Винница – Атлет Киев – 1:2
Голы: Петрик, 90+3 – Пресич, 2, Бабич, 30
