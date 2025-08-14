Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Нива Винница
10.08.2025 13:00 – FT 1 : 2
Атлет
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 12:02 |
Нива Винница – Атлет Киев – 1:2. Победа дебютанта. Видео голов и обзор

«Атлет» проводит первый сезон во Второй лиге

ФК Нива Винница

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. Винницкая «Нива» принимала киевский «Атлет».

Счет в матче открыли гости. На второй минуте отличился Назар Пресич. Затем Ростислав Бабич довел преимущество «Атлета» до двух мячей.

«Нива» старалась спасти матч. Но забила только на 3-й компенсированной минуте. На большее у хозяев поля не хватило времени.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Нива Винница – Атлет Киев – 1:2

Голы: Петрик, 90+3 – Пресич, 2, Бабич, 30

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Артём Петрик (Нива Винница).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Бабич (Атлет).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Пресич (Атлет).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Нива Винница Атлет Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
