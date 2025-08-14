Пенуэл – Ребел – 2:3. За шаг до камбека. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. «Пенуэл» на своем поле принимал «Ребел». Обе команды проводят свой первый сезон во Второй лиге.

Начало матча сложилось для хозяев поля неудачно. «Пенуэл» пропустил уже на второй минуте, а на 18-й проигрывал 0:3.

Команда предприняла попытку отыграться, и почти достигла успеха. Вот только время матча подошло к концу.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев – 2:3

Голы: Полтавец, 78, Тарасенко, 90+3 – Богдан, 2, 19 (пенальти), Власенко, 15

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча