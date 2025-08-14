Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пенуэл – Ребел – 2:3. За шаг до камбека. Видео голов и обзор матча
Вторая лига
Пенуэл
10.08.2025 12:30 – FT 2 : 3
Ребел Киев
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 11:32 | Обновлено 14 августа 2025, 11:35
Пенуэл – Ребел – 2:3. За шаг до камбека. Видео голов и обзор матча

«Пенуэл» провел первый домашний матч в сезоне

ФК «Пенуэл»

Во Второй лиге состоялись матчи третьего тура. «Пенуэл» на своем поле принимал «Ребел». Обе команды проводят свой первый сезон во Второй лиге.

Начало матча сложилось для хозяев поля неудачно. «Пенуэл» пропустил уже на второй минуте, а на 18-й проигрывал 0:3.

Команда предприняла попытку отыграться, и почти достигла успеха. Вот только время матча подошло к концу.

Вторая лига. 3-й тур, 10 августа

Пенуэл Кривой Рог – Ребел Киев – 2:3

Голы: Полтавец, 78, Тарасенко, 90+3 – Богдан, 2, 19 (пенальти), Власенко, 15

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Артем Полтавец (Пенуэл).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Полтавец (Пенуэл).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Богдан (Ребел Киев).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Власенко (Ребел Киев).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Богдан (Ребел Киев).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Пенуэл Кривой Рог Ребел Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
