Вторая лига
Локомотив Киев
09.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Чайка
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 11:04 | Обновлено 14 августа 2025, 11:16
Локомотив Киев – Чайка – 1:1. Забивали с пенальти. Видео голов и обзор

«Чайка» завершила вничью второй матч подряд

ФК Локомотив

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. Киевский «Локомотив» на своем поле принимал «Чайку».

Для обеих команд этот матч стал вторым в сезоне. Ранее «Локомотив» обыграл «Диназ» (3:1), «Чайка сыграла вничью с «Александрией-2».

«Чайка» вышла вперед на 21-й минуте поединка с «Локомотивом». Счет ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл Глеб Венгер.

«Локомотив» отыгрался также благодаря пенальти. Автором забитого мяча стал Богдан Мордас.

Вторая лига. 3-й тур

Локомотив Киев – Чайка – 1:1

Голы: Мордас, 62 (пенальти) – Венгер, 21 (пенальти)

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Мордас (Локомотив Киев).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Глеб Венгер (Чайка).
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Локомотив Киев Чайка Петропавловская Борщаговка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии
