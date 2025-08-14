Локомотив Киев – Чайка – 1:1. Забивали с пенальти. Видео голов и обзор

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. Киевский «Локомотив» на своем поле принимал «Чайку».

Для обеих команд этот матч стал вторым в сезоне. Ранее «Локомотив» обыграл «Диназ» (3:1), «Чайка сыграла вничью с «Александрией-2».

«Чайка» вышла вперед на 21-й минуте поединка с «Локомотивом». Счет ударом с одиннадцатиметровой отметки открыл Глеб Венгер.

«Локомотив» отыгрался также благодаря пенальти. Автором забитого мяча стал Богдан Мордас.

Вторая лига. 3-й тур

Локомотив Киев – Чайка – 1:1

Голы: Мордас, 62 (пенальти) – Венгер, 21 (пенальти)

