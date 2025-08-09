09.08.2025 16:00 - : -
Украина. Вторая лига09 августа 2025, 12:49 | Обновлено 09 августа 2025, 12:59
43
0
Вторая лига. 3-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги
09 августа 2025, 12:49 | Обновлено 09 августа 2025, 12:59
43
0
9 августа проходят матчи 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 3-й тур, 9 августа 2025
- 11:00. Горняк-Спорт – Черноморец-2 Одесса
- 16:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
11:00. Горняк-Спорт – Черноморец-2 Одесса
16:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2025, 09:16 0
Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году
Футбол | 08 августа 2025, 18:48 0
Олег Федорчук считает, что у Марьяна Шведа могут быть проблемы
Футбол | 09.08.2025, 12:26
Футбол | 08.08.2025, 15:53
Футбол | 09.08.2025, 11:00
Комментарии 0
Популярные новости
07.08.2025, 20:16 11
07.08.2025, 09:40 3
08.08.2025, 14:33 3
07.08.2025, 10:24 8
07.08.2025, 22:58 176
07.08.2025, 08:37 2
08.08.2025, 11:16 11
08.08.2025, 00:44 2