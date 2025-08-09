Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вторая лига. 3-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Локомотив Киев
09.08.2025 16:00 - : -
Чайка
Украина. Вторая лига
09 августа 2025, 12:49 | Обновлено 09 августа 2025, 12:59
43
0

Вторая лига. 3-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги

Вторая лига. 3-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горняк-Спорт

9 августа проходят матчи 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 9 августа 2025

  • 11:00. Горняк-Спорт – Черноморец-2 Одесса
  • 16:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка

11:00. Горняк-Спорт – Черноморец-2 Одесса

16:00. Локомотив Киев – Чайка П.Борщаговка

Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Черноморец-2 Одесса Чайка Петропавловская Борщаговка Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
