Вторая лига. Две боевые ничьи. Результаты третьего тура

В субботу, 9 августа, во Второй лиге началась игровая программа третьего тура. Команды провели два матча и оба закончились вничью.

«Горняк- Спорт» и «Черноморец-2 предыдущие свои матчи проиграли. А вот очный поединок завершили вничью 1:1 и набрали первые очки.

Поединок «Локомотива» и «Чайки» также завершился со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти.

Вторая лига. 3-й тур, 9 августа

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32.

Локомотив Киев – Чайка – 1:1

Голы: Мордас, 62 (пенальти) – Венгер, 21 (пенальти)

