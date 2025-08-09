Вторая лига. Две боевые ничьи. Результаты третьего тура
Команды Второй лиги сыграли два матча 3-го тура
В субботу, 9 августа, во Второй лиге началась игровая программа третьего тура. Команды провели два матча и оба закончились вничью.
«Горняк- Спорт» и «Черноморец-2 предыдущие свои матчи проиграли. А вот очный поединок завершили вничью 1:1 и набрали первые очки.
Поединок «Локомотива» и «Чайки» также завершился со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти.
Вторая лига. 3-й тур, 9 августа
Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1
Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32.
Локомотив Киев – Чайка – 1:1
Голы: Мордас, 62 (пенальти) – Венгер, 21 (пенальти)
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Горняк-Спорт – Черноморец-2
Локомотив Киев – Чайка
