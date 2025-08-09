Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Локомотив Киев
09.08.2025 16:00 – FT 1 : 1
Чайка
Украина. Вторая лига
09 августа 2025, 18:51
90
0

Вторая лига. Две боевые ничьи. Результаты третьего тура

Команды Второй лиги сыграли два матча 3-го тура

ФК Горняк-Спорт

В субботу, 9 августа, во Второй лиге началась игровая программа третьего тура. Команды провели два матча и оба закончились вничью.

«Горняк- Спорт» и «Черноморец-2 предыдущие свои матчи проиграли. А вот очный поединок завершили вничью 1:1 и набрали первые очки.

Поединок «Локомотива» и «Чайки» также завершился со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти.

Вторая лига. 3-й тур, 9 августа

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32.

Локомотив Киев – Чайка – 1:1

Голы: Мордас, 62 (пенальти) – Венгер, 21 (пенальти)

Горняк-Спорт – Черноморец-2

Локомотив Киев – Чайка

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
21’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Чайка.
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
