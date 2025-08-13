Лига конференций13 августа 2025, 23:59 | Обновлено 14 августа 2025, 00:06
ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
Соперником команды Руслана Ротаня будет венгерский Пакш
13 августа 2025, 23:59 | Обновлено 14 августа 2025, 00:06
Житомирское «Полесье» провело тренировку перед матчем Лиги конференций УЕФА.
«Полесье» сыграет в Венгрии против местного клуба «Пакш» в Q3 ЛК 14 августа в 20:00 по киевскому времени.
Команда Руслана Ротаня в квалификации Лиги конференций пройдет дальше, если удержит гандикап в три мяча после первой игры (3:0)
Победителя этой пары в Q4 ждет итальянская «Фиорентина».
