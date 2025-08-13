Житомирское «Полесье» провело тренировку перед матчем Лиги конференций УЕФА.

«Полесье» сыграет в Венгрии против местного клуба «Пакш» в Q3 ЛК 14 августа в 20:00 по киевскому времени.

Команда Руслана Ротаня в квалификации Лиги конференций пройдет дальше, если удержит гандикап в три мяча после первой игры (3:0)

Победителя этой пары в Q4 ждет итальянская «Фиорентина».

ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций