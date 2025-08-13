Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
Лига конференций
13 августа 2025, 23:59 | Обновлено 14 августа 2025, 00:06
64
0

ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций

Соперником команды Руслана Ротаня будет венгерский Пакш

13 августа 2025, 23:59 | Обновлено 14 августа 2025, 00:06
64
0
ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» провело тренировку перед матчем Лиги конференций УЕФА.

«Полесье» сыграет в Венгрии против местного клуба «Пакш» в Q3 ЛК 14 августа в 20:00 по киевскому времени.

Команда Руслана Ротаня в квалификации Лиги конференций пройдет дальше, если удержит гандикап в три мяча после первой игры (3:0)

Победителя этой пары в Q4 ждет итальянская «Фиорентина».

ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций

По теме:
Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Потеря для Ротаня. Ключевой игрок Полесья пропустит два матча еврокубков
Автогол не помешал. Истанбул прошел Викинг, соперником будет клуб украинцев
Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
Футбол | 13 августа 2025, 09:57 25
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса

Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду

ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут дополнительные таймы
Футбол | 14 августа 2025, 00:00 0
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут дополнительные таймы
ВИДЕО. КАМБЭК ПСЖ! Парижане отыгрались с 0:2. Будут дополнительные таймы

На 90+4-й забил Гонсалу Рамуш

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 13.08.2025, 20:15
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Футбол | 13.08.2025, 09:48
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем