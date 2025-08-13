Потеря для Ротаня. Ключевой игрок Полесья пропустит два матча еврокубков
Богдан Михайличенко дисквалифицирован на 2 матча за удаление
Защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко не поможет команде в двух следующих матчах Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает пресс-служба клуба, это стало следствием красной карточки, полученной Богданом в конце первого матча третьего квалификационного раунда против венгерского клуба «Пакш» (3:0).
В текущем еврокубковом сезоне Михайличенко сыграл три матча за «Полесье» и отметился голом в ответном матче второго раунда квалификации против «Санта-Коломы» (4:1).
Следующий поединок «Полесья» пройдет в Венгрии против местного клуба «Пакш» в Q3 ЛК 14 августа в 20:00 по киевскому времени.
Отсутствие Михайличенко может стать серьезной потерей для команды Руслана Ротаня в квалификации Лиги конференций, ведь дальше победителя этой пары в Q4 ждет итальянская «Фиорентина».
