Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
13 августа 2025, 23:09 | Обновлено 13 августа 2025, 23:18
Потеря для Ротаня. Ключевой игрок Полесья пропустит два матча еврокубков

Богдан Михайличенко дисквалифицирован на 2 матча за удаление

ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Защитник житомирского «Полесья» Богдан Михайличенко не поможет команде в двух следующих матчах Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает пресс-служба клуба, это стало следствием красной карточки, полученной Богданом в конце первого матча третьего квалификационного раунда против венгерского клуба «Пакш» (3:0).

В текущем еврокубковом сезоне Михайличенко сыграл три матча за «Полесье» и отметился голом в ответном матче второго раунда квалификации против «Санта-Коломы» (4:1).

Следующий поединок «Полесья» пройдет в Венгрии против местного клуба «Пакш» в Q3 ЛК 14 августа в 20:00 по киевскому времени.

Отсутствие Михайличенко может стать серьезной потерей для команды Руслана Ротаня в квалификации Лиги конференций, ведь дальше победителя этой пары в Q4 ждет итальянская «Фиорентина».

ФОТО. Полесье провело тренировку перед матчем Лиги конференций
Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Автогол не помешал. Истанбул прошел Викинг, соперником будет клуб украинцев
Пакш Полесье Житомир Богдан Михайличенко Лига конференций дисквалификация удаление (красная карточка) Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
