В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между норвежским «Бранном» и шведским «Хеккеном». По киевскому времени поединок начнется в 20:00. Первая игра завершилась победой норвежцев со счётом 2:0.

Бранн

Прошлогодний серебряный призер лиги за 17 игр в чемпионате Норвегии в этом сезоне набрал 33 очка и пока занимает 3 место, отставая от лидера на 9 зачетных пунктов (однако «Бранн» имеет 2 игры в запасе). Кубок команда покинула рано, еще на стадии 1/16 финала после майского матча с «Брюнне», который она проиграла со счетом 2:1.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов норвежцы проиграли австрийскому «РБ Зальцбург» с общим счетом 5:2.

Хеккен

За 19 матчей текущего розыгрыша чемпионата Швеции команда получила всего 23 балла и пока занимает 10-ю строчку таблицы. От зоны еврокубков коллектив отделяет больше очков (13), чем от зоны вылета (8). Однако похожая ситуация была и в прошлом году, когда «Хеккен» занял 8-е место и все равно получил право играть в еврокубках из-за победы в кубке. В финале клуб одолел «Мальме» в серии послематчевых пенальти и не позволил «бело-голубым» получить национальный дубль.

В еврокубках этого сезона «Хеккен» начал выступать еще с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, где он одолел трнавский «Спартак». На следующем этапе отбора шведы победили «Андерлехт» в серии пенальти после ничьей по итогу 2-х игр.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллектив ни разу не играл в очных поединках.

Интересные факты

В последних 5 домашних играх «Бранн» одержал 4 победы и 1 раз проиграл. Произошло это поражение в матче 2-го раунда квалификации ЛЧ против «Зальцбурга».

«Хеккен» пропустил 33 мяча в текущем сезоне чемпионата – 5-й худший результат в лиге.

«Бранн» забивал первым в 5 из последних 6 игр.

Прогноз

Я поставлю на победу «Бранна» с коэффициентом 1.62.