Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. ПАОК, Бранн и Зриньски вышли в 4-й раунд квалификации
Лига Европы
Проходит дальше Бранн
14.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 0 : 1
Хеккен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 августа 2025, 22:45 | Обновлено 14 августа 2025, 23:34
121
0

Лига Европы. ПАОК, Бранн и Зриньски вышли в 4-й раунд квалификации

14 августа проходят ответные матчи Q3 Лиги Европы

14 августа 2025, 22:45 | Обновлено 14 августа 2025, 23:34
121
0
Лига Европы. ПАОК, Бранн и Зриньски вышли в 4-й раунд квалификации
ФК Бранн

14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

ПАОК, Бранн и Зриньски вышли в 4-й раунд квалификации.

Проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Бранн (Норвегия) – Хеккен (Швеция) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Де Руве, 38 (автогол)

Брейдаблик (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Гуннлаугссон, 61 (пен) – Бильбия, 7, Вальгейрссон, 47

Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Гол: Мади Камара, 115

Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)

По теме:
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Лига Европы ПАОК Бранн Зриньски Мостар Ноа Ереван Линкольн Ред Импс Хеккен Брейдаблик Вольфсбергер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:45 1
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА

13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти

Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье
Футбол | 14 августа 2025, 23:10 0
Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье
Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье

Украинская команда уступила со счетом 2:1, но прошла дальше

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:27
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Футбол | 14.08.2025, 00:09
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем