Лига Европы. ПАОК, Бранн и Зриньски вышли в 4-й раунд квалификации
14 августа проходят ответные матчи Q3 Лиги Европы
14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
ПАОК, Бранн и Зриньски вышли в 4-й раунд квалификации.
Проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.
Лига Европы. Квалификация Q3
Ответные матчи, 14 августа
Бранн (Норвегия) – Хеккен (Швеция) – 0:1 (первый матч – 2:0)
Гол: Де Руве, 38 (автогол)
Брейдаблик (Исландия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 1:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Гуннлаугссон, 61 (пен) – Бильбия, 7, Вальгейрссон, 47
Вольфсбергер (Австрия) – ПАОК (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:0)
Гол: Мади Камара, 115
Ноа (Армения) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 0:0, пен. 5:6 (первый матч – 1:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13 августа парижане оформили камбек против Тоттенхэма и вырвали титул в серии пенальти
Украинская команда уступила со счетом 2:1, но прошла дальше