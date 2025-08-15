Бранн – Хеккен – 0:1. Мяч в свои ворота. Видео гола и обзор матча

В четверг, 14 августа, в городе Берген (Норвегия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Бранн» принимал шведский клуб «Хеккен».

«Бранн» выиграл первый матч со счетом 2:0. Задачей команды было удержать добытое преимущество.

«Хеккен» же старался отыграться. И на 38-й минуте гостям удалось выйти вперед. Помог им в этом защитник «Бранна» Дензел Де Руве, который отправил мяч в свои ворота. Однако забить второй мяч клуб из Швеции так и не смог.



В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Бранн» сыграет с клубом АЕК Ларнака (Кипр). Первый поединок пройдет в Норвегии 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Норвегия

Бранн (Норвегия) – Хеккен (Швеция) – 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Де Руве, 38 (автогол)

Видео гола и обзор матча