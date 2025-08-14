Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандинавское дерби. Определен соперник Кристал Пэлас в еврокубках
Лига Европы
Проходит дальше Мидтьюлланд
14.08.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 0
Фредрикстад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 августа 2025, 21:29 | Обновлено 14 августа 2025, 22:50
754
1

Скандинавское дерби. Определен соперник Кристал Пэлас в еврокубках

Мидтьюлланд из Дании нанес второе поражение норвежскому Фредрикстаду

14 августа 2025, 21:29 | Обновлено 14 августа 2025, 22:50
754
1
Скандинавское дерби. Определен соперник Кристал Пэлас в еврокубках
ФК Мидтьюлланд

14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Мидтьюлланд уверенно обыграл Фредрикстад (2:0) и оформил выход в раунд Q4.

Команда из Дании, которая также выиграла первый матч (3:1), продолжает борьбу за попадание в основной этап Лиги Европы.

Соперником Мидтьюлланда в Q4 ЛЕ будет финский КуПС, который во второй раз обыграл РФШ Рига (2:1 и 1:0).

Фредрикстад перейдет в Лигу конференций, где соперником команды в Q4 ЛК будет английский Кристал Пэлас.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Бех Соренсен, 9, Паулинью, 17

КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

Инфографика

По теме:
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Лига Европы Лига конференций Мидтьюлланд Фредрикстад РФШ Рига КуПС Кристал Пэлас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:27 4
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

Маркиньос поступил достаточно неожиданно

Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Футбол | 14.08.2025, 00:09
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Футбол | 14.08.2025, 23:02
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок Реала просто сводит меня с ума»
Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 14.08.2025, 19:45
Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на второй матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Крістал Пелас потрібно відповідально поставитись до ЛК. Вигравши турнір, команда зможе потрапити до ЛЄ, з якої Крістал Пелас у цьому році безпардонно виперли.
Ответить
0
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем