Скандинавское дерби. Определен соперник Кристал Пэлас в еврокубках

14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Мидтьюлланд уверенно обыграл Фредрикстад (2:0) и оформил выход в раунд Q4.

Команда из Дании, которая также выиграла первый матч (3:1), продолжает борьбу за попадание в основной этап Лиги Европы.

Соперником Мидтьюлланда в Q4 ЛЕ будет финский КуПС, который во второй раз обыграл РФШ Рига (2:1 и 1:0).

Фредрикстад перейдет в Лигу конференций, где соперником команды в Q4 ЛК будет английский Кристал Пэлас.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Бех Соренсен, 9, Паулинью, 17

КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

