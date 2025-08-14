Скандинавское дерби. Определен соперник Кристал Пэлас в еврокубках
Мидтьюлланд из Дании нанес второе поражение норвежскому Фредрикстаду
14 августа проходят ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Мидтьюлланд уверенно обыграл Фредрикстад (2:0) и оформил выход в раунд Q4.
Команда из Дании, которая также выиграла первый матч (3:1), продолжает борьбу за попадание в основной этап Лиги Европы.
Соперником Мидтьюлланда в Q4 ЛЕ будет финский КуПС, который во второй раз обыграл РФШ Рига (2:1 и 1:0).
Фредрикстад перейдет в Лигу конференций, где соперником команды в Q4 ЛК будет английский Кристал Пэлас.
Лига Европы. Квалификация Q3
Ответные матчи, 14 августа
Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)
Голы: Бех Соренсен, 9, Паулинью, 17
КуПС (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Пеннанен, 49
Инфографика
