Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд – Фредрикстад. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Мидтьюлланд
14.08.2025 19:00 - : -
Фредрикстад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 августа 2025, 11:29 |
46
0

Мидтьюлланд – Фредрикстад. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 14 августа в 19:00 по Киеву

13 августа 2025, 11:29 |
46
0
Мидтьюлланд – Фредрикстад. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Мидтьюлланд

В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Митьюлландом» и норвежским «Фредрикстадом». По киевскому времени поединок начнется в 19:00. Первая игра завершилась победой датчан со счетом 3:1.

Мидтьюлланд

За 32 матча в прошлом сезоне чемпионата коллектив набрал 62 очка и занял 2-е место, отстав от «Копенгагена» всего на 1 балл. Эта позиция позволила команде выступать в квалификации Лиги Европы. В Кубке Дании также не повезло, там «Мидтьюлланд» минимально уступил Брондбю на стадии 1/8 финала.

Во 2-м квалификационном раунде ЛЕ датчане с общим счетом 3:2 одолел шотландский «Хиберниан». За 4 поединка нового сезона национальной лиги коллектив набрал всего 6 очков (1 победа и 3 ничьих).

Фредрикстад

В текущем сезоне чемпионата коллектив имеет 26 очков после 18 игр и занимает 7 место турнирной таблицы, отставая от лидера на 16 зачетных пунктов. Однако похожая ситуация была и в прошлом розыгрыше лиги, когда «Фредрикстад» занял 6-е место, однако получил право выступать в еврокубках благодаря победе в Кубке Норвегии. Правда, сейчас этот сценарий повториться не может, ведь «красно-белые» вылетели из этого турнира еще на стадии 1/8 финала.

Еврокубковое путешествие норвежцы начали матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мидтьюлланда».

Личные встречи

Кроме поединка на прошлой неделе команды еще один раз играли между собой в матче Атлантического кубка 2024. Тогда минимальную победу одержал «Фредрикстад».

Интересные факты

  • В 8 выездных играх чемпионата «Фредрикстад» получил всего 7 очков – 5-й самый плохой показатель среди всех команд турнира.
  • В 7 официальных играх этого сезона «Митьюлланд» забил 18, а пропустил 11 голов.
  • За 16 домашних игр национальной лиги прошлого сезона «Митьюлланд» завоевал 42 очка – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Прогноз Sport.ua
Мидтьюлланд
14 августа 2025 -
19:00
Фредрикстад
Тотал больше 2.5 1.53 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бранн – Хеккен. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
«Плыли по течению». Легенда Динамо – о провале команды в Лиге чемпионов
КуПС – РФШ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Мидтьюлланд Фредрикстад Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
Футбол | 13 августа 2025, 08:51 9
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»
ЗАХОВАЙЛО: «Произошло унижение фанатов киевского Динамо»

Футбольный агент раскритиковал игру киевского клуба

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 11:37 4
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса

Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13.08.2025, 08:44
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 131
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 3
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем