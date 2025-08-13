Мидтьюлланд – Фредрикстад. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Матч начнется 14 августа в 19:00 по Киеву
В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Митьюлландом» и норвежским «Фредрикстадом». По киевскому времени поединок начнется в 19:00. Первая игра завершилась победой датчан со счетом 3:1.
Мидтьюлланд
За 32 матча в прошлом сезоне чемпионата коллектив набрал 62 очка и занял 2-е место, отстав от «Копенгагена» всего на 1 балл. Эта позиция позволила команде выступать в квалификации Лиги Европы. В Кубке Дании также не повезло, там «Мидтьюлланд» минимально уступил Брондбю на стадии 1/8 финала.
Во 2-м квалификационном раунде ЛЕ датчане с общим счетом 3:2 одолел шотландский «Хиберниан». За 4 поединка нового сезона национальной лиги коллектив набрал всего 6 очков (1 победа и 3 ничьих).
Фредрикстад
В текущем сезоне чемпионата коллектив имеет 26 очков после 18 игр и занимает 7 место турнирной таблицы, отставая от лидера на 16 зачетных пунктов. Однако похожая ситуация была и в прошлом розыгрыше лиги, когда «Фредрикстад» занял 6-е место, однако получил право выступать в еврокубках благодаря победе в Кубке Норвегии. Правда, сейчас этот сценарий повториться не может, ведь «красно-белые» вылетели из этого турнира еще на стадии 1/8 финала.
Еврокубковое путешествие норвежцы начали матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Мидтьюлланда».
Личные встречи
Кроме поединка на прошлой неделе команды еще один раз играли между собой в матче Атлантического кубка 2024. Тогда минимальную победу одержал «Фредрикстад».
Интересные факты
- В 8 выездных играх чемпионата «Фредрикстад» получил всего 7 очков – 5-й самый плохой показатель среди всех команд турнира.
- В 7 официальных играх этого сезона «Митьюлланд» забил 18, а пропустил 11 голов.
- За 16 домашних игр национальной лиги прошлого сезона «Митьюлланд» завоевал 42 очка – лучший показатель среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.
19:00
