Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд – Фредрикстад – 2:0. Скандинавское дерби. Видео голов и обзор
Лига Европы
Проходит дальше Мидтьюлланд
14.08.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 0
Фредрикстад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2025, 15:26 |
30
0

Мидтьюлланд – Фредрикстад – 2:0. Скандинавское дерби. Видео голов и обзор

В дуэли двух скандинавских клубов сильнее оказался представитель Дании

15 августа 2025, 15:26 |
30
0
Мидтьюлланд – Фредрикстад – 2:0. Скандинавское дерби. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в городе Гернинг (Дания) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Мидтьюлланд» принимал норвежский «Фредрикстад».

Первый матч «Мидтьюлланд» выиграл со счетом 3:1. Победил клуб из Дании и в ответном поединке.

Хозяева открыли счет на 9-й минуте. Отличился Мадс Бех Серенсен. А на 17-й минуте Паулинью отправил в ворота гостей второй мяч.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Мидтьюлланд» сыграет с финским клубом КуПС. Первый поединок пройдет в Дании 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Дания

Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)

Голы: Бех Серенсен, 9, Паулинью, 17

Видео голов и обзор матча

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Мидтьюлланд).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Бех (Мидтьюлланд).
По теме:
Бранн – Хеккен – 0:1. Мяч в свои ворота. Видео гола и обзор матча
КуПС – РФШ – 1:0. Вторая победа финнов. Видео гола и обзор матча
Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
Лига Европы видео голов и обзор Мидтьюлланд Фредрикстад
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 0
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»

Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер

Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Футбол | 15 августа 2025, 13:26 12
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому
Наполи теряет интерес к Судакову. Назван фактор, способствующий этому

Вряд ли Георгий этим летом переедет в Неаполь

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Футбол | 15.08.2025, 14:35
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Олег ФЕДОРЧУК: «Хватит их гладить по головкам! Они что, коты?
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 14
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем