Мидтьюлланд – Фредрикстад – 2:0. Скандинавское дерби. Видео голов и обзор
В дуэли двух скандинавских клубов сильнее оказался представитель Дании
В четверг, 14 августа, в городе Гернинг (Дания) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Мидтьюлланд» принимал норвежский «Фредрикстад».
Первый матч «Мидтьюлланд» выиграл со счетом 3:1. Победил клуб из Дании и в ответном поединке.
Хозяева открыли счет на 9-й минуте. Отличился Мадс Бех Серенсен. А на 17-й минуте Паулинью отправил в ворота гостей второй мяч.
В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Мидтьюлланд» сыграет с финским клубом КуПС. Первый поединок пройдет в Дании 21 августа.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Дания
Мидтьюлланд (Дания) – Фредрикстад (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 3:1)
Голы: Бех Серенсен, 9, Паулинью, 17
Видео голов и обзор матча
События матча
