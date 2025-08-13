Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш
Лига конференций
13 августа 2025, 05:59 | Обновлено 13 августа 2025, 06:13
164
0

ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш

В первой игре волки одержали победу с разницей в три мяча

13 августа 2025, 05:59 | Обновлено 13 августа 2025, 06:13
164
0
ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш
ФК Полесье Житомир

Житомирское Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш.

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет вечером 14 августа

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре Полесье в словацком городе Прешов одолело венгерский Пакш (3:0).

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш

По теме:
ФОТО. Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом
Две бригады украинских арбитров будут работать на матчах Лиги конференций
Башакшехир – Викинг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
фото Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Лига конференций переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Футбол | 12 августа 2025, 22:59 50
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Футбол | 13.08.2025, 06:43
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 38
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем