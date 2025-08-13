Лига конференций13 августа 2025, 05:59 | Обновлено 13 августа 2025, 06:13
ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш
В первой игре волки одержали победу с разницей в три мяча
Житомирское Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш.
Поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет вечером 14 августа
В первой игре Полесье в словацком городе Прешов одолело венгерский Пакш (3:0).
Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.
ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш
