ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш

Житомирское Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш.

Поединок 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет вечером 14 августа

В первой игре Полесье в словацком городе Прешов одолело венгерский Пакш (3:0).

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

