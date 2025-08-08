ФОТО. Забили трижды. Полесье одержало важную победу в Лиге конференций

Вечером 7 августа состоялись первые матчи квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

Житомирское Полесье в словацком городе Прешов одолело венгерский Пакш (3:0).

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

Гол престижа от соперников был отменен после просмотра VAR. В конце игры был удален Богдан Михайличенко.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

🔹 Лига конференций. Квалификация Q3

Первые матчи, 7 августа 2025

Полесье (Украина) – Пакш (Венгрия) – 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Удаление: Михайличенко, 90+2

