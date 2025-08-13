Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Новые детали романа Влады и Александра Зинченко: флирт и шоппинг
Другие новости
13 августа 2025, 02:26 |
186
0

ФОТО. Новые детали романа Влады и Александра Зинченко: флирт и шоппинг

Кристина Крыжановская поделилась любопытными историями про Зинченко

13 августа 2025, 02:26 |
186
0
ФОТО. Новые детали романа Влады и Александра Зинченко: флирт и шоппинг
Instagram. Влада и Александр Зинченко

Бывшая девушка нападающего «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, рассказала подробности начала романа Влады Седан и Александра Зинченко.

По ее словам, сначала Влада встречалась с Андреем Борячуком, но стала все больше времени проводить с Зинченко.

«На шашлыках они ходили вдвоём за дровами, а за столом держались за руки. Когда мы сидели компаниями, было видно, как Влада и Саша под столом трутся ногами и постоянно флиртуют», – вспоминает Крыжановская.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она считает, что Влада стремилась к карьере и поддержке более успешного партнера, и именно это повлияло на ее выбор:

«Она Андрею говорила: «Я еду в Италию, и мне нужно десять тысяч долларов на шопинг. Давай». А у Борячука тогда не было таких денег. Зинченко был успешнее. Это сыграло свою роль».

Несмотря на всё, Крыжановская признается, что пара ей симпатична.

По теме:
ФОТО. Звезда сборной Аргентины женится на известной певице
ФОТО. Сергей Ребров прибыл в Украину и заехал в дорогой отель
ФОТО. Слухи подтвердились. Ямаль встречается с аргентинской певицей
фото lifestyle Кристина Крыжановская Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко Андрей Борячук
Максим Лапченко Источник: BLIK
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 11:53 1
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ

Илья перебрался в чемпионат Франции

Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Футбол | 13 августа 2025, 01:34 0
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону
Ямаль и Рафинья выбрали игрока, который обязан играть за Барселону

Фермин Лопес может стать игроком основы

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12.08.2025, 20:23
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Футбол | 12.08.2025, 19:23
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем