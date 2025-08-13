ФОТО. Новые детали романа Влады и Александра Зинченко: флирт и шоппинг

Бывшая девушка нападающего «Динамо» Эдуардо Герреро, Кристина Крыжановская, рассказала подробности начала романа Влады Седан и Александра Зинченко.

По ее словам, сначала Влада встречалась с Андреем Борячуком, но стала все больше времени проводить с Зинченко.

«На шашлыках они ходили вдвоём за дровами, а за столом держались за руки. Когда мы сидели компаниями, было видно, как Влада и Саша под столом трутся ногами и постоянно флиртуют», – вспоминает Крыжановская.

Она считает, что Влада стремилась к карьере и поддержке более успешного партнера, и именно это повлияло на ее выбор:

«Она Андрею говорила: «Я еду в Италию, и мне нужно десять тысяч долларов на шопинг. Давай». А у Борячука тогда не было таких денег. Зинченко был успешнее. Это сыграло свою роль».

Несмотря на всё, Крыжановская признается, что пара ей симпатична.