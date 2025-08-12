Матч квалификации Лиги чемпионов в Баку завершился со счетом 5:1

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах и Шкендия [первый поединок – 1:0].

Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан. Игра завершилась со счетом 5:1.

Уже в первом тайме хозяева забили четыре мяча: отличились Кади, Нариман Ахундзаде, Марко Янкович (пенальти) и Клисман Каке (автогол). Во второй 45-минутке пятый гол оформил Леандро Анраде. У гостей единственный мяч забил Фабрис Тамба.

Все 90 минут в составе Карабах на скамейке запасных провел 25-летний украинский форвард Алексей Кащук.

Карабах выиграл противостояние у Шкендии с общим счетом 6:1 и пробился в Q4 еврокубка, где поборется либо против Лудогорца, либо против Ференцвароша.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 5:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Каке (автогол), 16, Кади, 18, Ахундзаде, 33, Янкович, 35 (пен.), Андраде, 59 – Тамба, 19

