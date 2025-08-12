Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч квалификации Лиги чемпионов в Баку завершился со счетом 5:1
Лига Чемпионов
Проходит дальше Карабах
12.08.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 5 : 1
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 августа 2025, 21:09 | Обновлено 12 августа 2025, 21:10
871
0

Матч квалификации Лиги чемпионов в Баку завершился со счетом 5:1

Карабах разгромил Шкендию и пробился в Q4 еврокубка, Алексей Кащук остался в резерве

12 августа 2025, 21:09 | Обновлено 12 августа 2025, 21:10
871
0
Матч квалификации Лиги чемпионов в Баку завершился со счетом 5:1
ФК Карабах

12 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах и Шкендия [первый поединок – 1:0].

Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, Азербайджан. Игра завершилась со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже в первом тайме хозяева забили четыре мяча: отличились Кади, Нариман Ахундзаде, Марко Янкович (пенальти) и Клисман Каке (автогол). Во второй 45-минутке пятый гол оформил Леандро Анраде. У гостей единственный мяч забил Фабрис Тамба.

Все 90 минут в составе Карабах на скамейке запасных провел 25-летний украинский форвард Алексей Кащук.

Карабах выиграл противостояние у Шкендии с общим счетом 6:1 и пробился в Q4 еврокубка, где поборется либо против Лудогорца, либо против Ференцвароша.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 12 августа

Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 5:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Каке (автогол), 16, Кади, 18, Ахундзаде, 33, Янкович, 35 (пен.), Андраде, 59 – Тамба, 19

ФК Карабах
ФК Карабах
ФК Карабах
ФК Карабах
По теме:
Впечатляющий камбек. Брюгге одолел РБ Зальцбург в Лиге чемпионов
Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном этапе ЛЧ
Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Алексей Кащук Карабах Агдам Шкендия Лига чемпионов автогол пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
Футбол | 12 августа 2025, 22:18 1
«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский вратарь надеется получить шанс попрощаться с болельщиками

УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Футбол | 12 августа 2025, 00:55 4
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей

Агрессор активно проводит контрольные матчи

Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12.08.2025, 18:31
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 21
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 130
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем