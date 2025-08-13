Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карабах – Шкендия – 5:1. Пять мячей в первом тайме. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Карабах
12.08.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 5 : 1
Шкендия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 августа 2025, 12:51 |
77
0

Карабах – Шкендия – 5:1. Пять мячей в первом тайме. Видео голов и обзор

Команда Алексея Кащука прошла в следующий раунд

13 августа 2025, 12:51 |
77
0
Карабах – Шкендия – 5:1. Пять мячей в первом тайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 августа, в Баку (Азербайджан) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Карабах» принимал клуб «Шкендия» из Северной Македонии.

Первый матч закончился победой «Карабах» 1:0. Но уже на 10-й минуте ответного поединка «Шкендия» отыграла отставание.

Пропущенный мяч взбодрил «Карабах». Еще до перерыва команда забила четыре мяча. А во втором тайме Леандро Анраде отправил в ворота «Шкендии» пятый мяч.

Украинский легионер «Карабаха» Алексей Кащук весь матч провел на скамейке запасных.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Первый поединок пройдет в Венгрии 19 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Азербайджан

Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 5:1 (первый поединок – 1:0)

Голы: Каке (автогол), 16, Кади, 18, Ахундзаде, 33, Янкович, 35 (пен.), Андраде, 59 – Тамба, 10

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Янкович (Карабах).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Нариман Ахундзаде (Карабах).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Кади Боржес (Карабах).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Клисман Цаке (Шкендия).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Фабрис Тамба (Шкендия).
По теме:
Копенгаген – Мальме – 5:0. Датский разгром. Видео голов и обзор матча
Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»
Бенефис Трубина и норвежцев, Моуринью сыграет против португальского клуба
Лига чемпионов видео голов и обзор Карабах Агдам Шкендия Алексей Кащук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13 августа 2025, 10:30 43
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о камнях в динамовский огород

ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13 августа 2025, 08:16 9
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»

Киевляне завершили выступление в Лиге чемпионов

Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Бокс | 13.08.2025, 00:21
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
ПАЛКИН: «Заявления Ахметова? Эти слова точны и правдивы. Я не сомневаюсь»
Футбол | 13.08.2025, 12:43
ПАЛКИН: «Заявления Ахметова? Эти слова точны и правдивы. Я не сомневаюсь»
ПАЛКИН: «Заявления Ахметова? Эти слова точны и правдивы. Я не сомневаюсь»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Футбол | 12.08.2025, 23:06
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 383
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем