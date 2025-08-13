Карабах – Шкендия – 5:1. Пять мячей в первом тайме. Видео голов и обзор

Во вторник, 12 августа, в Баку (Азербайджан) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Карабах» принимал клуб «Шкендия» из Северной Македонии.

Первый матч закончился победой «Карабах» 1:0. Но уже на 10-й минуте ответного поединка «Шкендия» отыграла отставание.

Пропущенный мяч взбодрил «Карабах». Еще до перерыва команда забила четыре мяча. А во втором тайме Леандро Анраде отправил в ворота «Шкендии» пятый мяч.

Украинский легионер «Карабаха» Алексей Кащук весь матч провел на скамейке запасных.

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Первый поединок пройдет в Венгрии 19 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Азербайджан

Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 5:1 (первый поединок – 1:0)

Голы: Каке (автогол), 16, Кади, 18, Ахундзаде, 33, Янкович, 35 (пен.), Андраде, 59 – Тамба, 10

Видео голов и обзор матча