Карабах – Шкендия – 5:1. Пять мячей в первом тайме. Видео голов и обзор
Команда Алексея Кащука прошла в следующий раунд
Во вторник, 12 августа, в Баку (Азербайджан) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Карабах» принимал клуб «Шкендия» из Северной Македонии.
Первый матч закончился победой «Карабах» 1:0. Но уже на 10-й минуте ответного поединка «Шкендия» отыграла отставание.
Пропущенный мяч взбодрил «Карабах». Еще до перерыва команда забила четыре мяча. А во втором тайме Леандро Анраде отправил в ворота «Шкендии» пятый мяч.
Украинский легионер «Карабаха» Алексей Кащук весь матч провел на скамейке запасных.
В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Первый поединок пройдет в Венгрии 19 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Азербайджан
Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 5:1 (первый поединок – 1:0)
Голы: Каке (автогол), 16, Кади, 18, Ахундзаде, 33, Янкович, 35 (пен.), Андраде, 59 – Тамба, 10
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о камнях в динамовский огород
Киевляне завершили выступление в Лиге чемпионов