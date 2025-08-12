Лига чемпионов12 августа 2025, 19:25 | Обновлено 12 августа 2025, 19:28
ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле пройдет матч Q3 Лиги чемпионов
Киевское Динамо прибыло на стадион на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
