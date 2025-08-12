Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом
Лига чемпионов
12 августа 2025, 19:25 | Обновлено 12 августа 2025, 19:28
72
0

ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле пройдет матч Q3 Лиги чемпионов

12 августа 2025, 19:25 | Обновлено 12 августа 2025, 19:28
72
0
ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Киевское Динамо прибыло на стадион на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом

По теме:
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Црвена Звезда – Лех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Александр Шовковский стартовые составы Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 17:34 0
Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 20:00 по Киеву

Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 18:00 96
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Игра без лишнего пафоса покажет, где актуальное место команды Шовковского в Европе

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Другие виды | 11.08.2025, 19:55
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Не только Магучих и Левченко. Украинская прыгунья в высоту едет на этап БЛ
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 19
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 10
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем