Киевское Динамо прибыло на стадион на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

ФОТО. Динамо прибыло на стадион на игру квалификации ЛЧ с Пафосом