Киевское Динамо назвало стартовый состав на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0). Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко

Запас: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Пихаленок, Волошин, Караваев, Супряга, Герреро, Биловар, Михайленко, Пономаренко

Инфографика