Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Лига чемпионов
12 августа 2025, 18:47 | Обновлено 12 августа 2025, 19:29
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса

12 августа в 20:00 в Лимасоле пройдет игра 3-го раунда квалификации

Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо назвало стартовый состав на матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0). Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко

Запас: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Пихаленок, Волошин, Караваев, Супряга, Герреро, Биловар, Михайленко, Пономаренко

Инфографика

Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо стартовые составы Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
D.Evlakoff
Удачки Динамо!
Ответить
+3
RomanMarik
Самий слабкий склад Динамо мабуть с початку 90-х. Але все одно бажаю успіху, Україні треба рейтінг піднімати, бо усі ці ворскли, олександрії, колоси.... то жах.
Ответить
+2
Rzechpospolita
Хоч би не підвели і знесли цей дов6аний Пафос
Ответить
+1
Андрей⚒️
Сегодня не смотрю матч. Надеюсь, это на удачу Динамо   
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Мар'яна Безугла
Всі свої заощадження поставила сьогодні на прохід Динамо! Слава Україні! Героям Слава! 
Ответить
+1
Saltovka
динама сегодня проиграет. Это неизбежно, как укус комара в тёплый летний вечер!
Ответить
0
Test
хто не буде дивитися , то ось рахунок: 0-2 на користь ДК!!
Ответить
0
fifa2020
Великий Пафос не по зубам покорителям Епіцентрів! 
Ответить
0
ZANREGENT1993
Торрес даже в заявку не попал...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
програють в відборі  в груповуху  ЛЧ,
то гратимуть в плей-оф на вихід в груповий етап ЛЄ,
програють і там - гратимуть в груповому турнірі ЛК.
Мінімум до середини грудня місяця будуть грати в якихось єврокубках. 
Ответить
0
Перець
Хочеться вірити в перемогу , але на жаль потрібно бути реалістами
Ответить
0
Pavel_i_C0
Ну що ж, чекаємо тільки перемоги від Динамо Київ... Сьогодні ще й приємна річниця - 25років, як потонув рашистський "курск" зі всім екіпажем))
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Ну хорошо что буяльский и Кабаев 
Ответить
0
Dynamo forever
Сильнейший состав на сегодня. Удачи Динамо Киев.!
Ответить
0
_ Moore
СаШо відправив на трибуну  вінгерів Брагару і Торреса. У всьому іншому - перщий склад
Ответить
0
Battersea
Без Караваева торба
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Склад одна печалька, явно не лігочемпіонівський, в одних перебор з бразилами, в других перебор з українцями.
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
На Пафосе
Пафосный состав☝️
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
