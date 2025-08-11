Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 19:05 | Обновлено 11 августа 2025, 19:07
405
0

Заря – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились во втором туре УПЛ

ФК Кудровка

11 августа в матче второго тура чемпионата Украины по футболу встретились луганская «Заря» и «Кудровка».

Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые минуты матча прошли при равной борьбе. А вот в середине тайма хозяева нажали на соперника и заставили его ошибиться в защите.

Воспользовался моментом Роман Саленко, отличившийся первым голом в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Заря Луганск – Кудровка – 1:0 (второй тайм)

Голы: Саленко, 22

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Первый гол в УПЛ. Сын легенды Динамо вывел Зарю вперед
Альмерия – Аль-Наср – 3:2. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Барселона – Комо – 5:0. Дубли Ямаля и Фермина. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кудровка Заря - Кудровка видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
