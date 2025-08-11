Заря – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились во втором туре УПЛ
11 августа в матче второго тура чемпионата Украины по футболу встретились луганская «Заря» и «Кудровка».
Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первые минуты матча прошли при равной борьбе. А вот в середине тайма хозяева нажали на соперника и заставили его ошибиться в защите.
Воспользовался моментом Роман Саленко, отличившийся первым голом в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Заря Луганск – Кудровка – 1:0 (второй тайм)
Голы: Саленко, 22
Видео голов и обзор матча
