Названы стартовые составы на матч Арсенала и Кристал Пэлас в Кубке лиги

23 декабря в 22:00 пройдет поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Микель Артета и Оливер Гласнер определили стартовые составы своих команд.

Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.

Стартовые составы на матч Арсенала и Кристал Пэлас в Кубке лиги