Названы стартовые составы на матч Арсенала и Кристал Пэлас в Кубке лиги
Четвертьфинальный поединок пройдет 23 декабря в 22:00
23 декабря в 22:00 пройдет поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Микель Артета и Оливер Гласнер определили стартовые составы своих команд.
Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.
Стартовые составы на матч Арсенала и Кристал Пэлас в Кубке лиги
