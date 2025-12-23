Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
23 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 23 декабря 2025, 21:54
Названы стартовые составы на матч Арсенала и Кристал Пэлас в Кубке лиги

Четвертьфинальный поединок пройдет 23 декабря в 22:00

ФК Арсенал

23 декабря в 22:00 пройдет поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Микель Артета и Оливер Гласнер определили стартовые составы своих команд.

Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.

Стартовые составы на матч Арсенала и Кристал Пэлас в Кубке лиги

