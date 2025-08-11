Этот экзамен был сложнее. Заря одолела Кудровку в Киеве

Вечером в понедельник наш обширный рассказ о втором туре украинской Премьер-лиги подходил к концу матчем на поле столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, где на старте новой кампании, пока что, хозяином является исключительно луганская «Заря». Киевское «Динамо» тем временем в тяжелом графике не могло даже добраться до родного города в постоянных разъездах.

Поэтому команда Виктора Скрипника прописалась на этом стадионе и на этот раз принимала одного из абсолютных дебютантов национального первенства – «Кудровку» из Черниговской области, которая свои домашние матчи, кстати, тоже проводит в столице, но на несколько станций метро севернее по «синей» ветке. А еще у коллектива Василия Баранова, в отличие от других новичков, был весомый психологический бонус в виде первой победы на высшем уровне – «Александрия» не смогла сдержать амбициозный и самобытный клуб.

Но с другой стороны, теперь к «Кудровке» соперники готовились гораздо более тщательно, поэтому ей приходилось либо удивлять чем-то новым в собственном исполнении, либо снова играть вторым номером и ждать, пока представится подходящий случай подловить оппонентов. Команда Баранова выбрала для себя второй вариант, поэтому футбол в ее исполнении был очень осторожным.

Да и в целом команды в этой игре как будто никуда не спешили. Первые моменты начали появляться только в середине стартовой половины встречи, и если Сторчоус свой выпад на правый фланг штрафной упустил, то «Заря» с первой же акцентированной попытки сумела забить усилиями Саленко, которого после сброса от Будковского на правом фланге атаки так и не смогли остановить во время продвижения с мячом.

После этого «Заря» спокойно держала мяч под своим контролем и доиграла в таком темпе первый тайм до конца. В перерыве, очевидно, Баранов должен был вмешаться для того, чтобы его команда повысила обороты и в целом начала играть в более смелый футбол. Но «Кудровка» поступила иначе – более хитро. На 50 минуте Яшков из собственного штрафного выбил мяч аж на левый фланг атаки, где Легостаев его подхватил и спокойно убежал от Джордана с ударом над голкипером.

Луганчане от такого поворота событий даже не смутились. А уже через несколько минут пошли в массированную атаку под розыгрыш углового с левого фланга, и с подачи Жуниньо ударом головой сумел отличиться Джордан в суматохе перед чужими воротами.

С ответом на второй мяч соперников у «Кудровки» были большие проблемы. Лишь в конце встречи команде Баранова удалось наладить подачу мяча в штрафную. Еще и под свежим Тотовицким все эти подачи выглядели вполне взвешенной тактикой, которая в конечном итоге должна была дать результат, если бы Андрей использовал два отличных сброса от партнеров. Но не использовал, поэтому со второй победой придется подождать. Сегодня была очередь «Зари» выигрывать впервые.

Через неделю луганчане будут принимать криворожский «Кривбасс», а «Кудровка» проведет домашний матч против СК «Полтава».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Заря» – «Кудровка» - 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56 – Легостаев, 50

Предупреждения: Яныч, 28 – Свитюха, 69, Векляк, 87

«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Малыш, 76), Башич, Яныч, Джордан, Пердута – Вакула (Горбач, 76), Саленко, Мичин (Руан, 76), Слесарь – Будковский.

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шаповал, Векляк, Мачелюк – Нагнойный, Сторчоус (Свитюха, 66), Думанюк (Лосенко, 46) – Морозко (Тотовицкий, 66), Легостаев (Безбородько, 77), А. Козак (Коркишко, 82).

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 10 (3) – 8 (3)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 3 – 5.

