Заря – Кудровка – 2:1. Непростой новичок. Видео голов и обзор матча

11 августа в матче второго тура чемпионата Украины по футболу встретились луганская «Заря» и «Кудровка».

Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первые минуты матча прошли при равной борьбе. А вот в середине тайма хозяева нажали на соперника и заставили его ошибиться в защите.

Воспользовался моментом Роман Саленко, отличившийся первым голом в УПЛ.

В начале второго тайма Легостаев сравнял счет, но через 8 минут Джордан снова вывел «Зарю» вперед.

В итоге "Заря" победила со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Заря Луганск – Кудровка – 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56, – Легостаєв, 48

Видео голов и обзор матча