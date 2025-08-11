Заря – Кудровка – 2:1. Непростой новичок. Видео голов и обзор матча
Команды встретились во втором туре УПЛ
11 августа в матче второго тура чемпионата Украины по футболу встретились луганская «Заря» и «Кудровка».
Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Первые минуты матча прошли при равной борьбе. А вот в середине тайма хозяева нажали на соперника и заставили его ошибиться в защите.
Воспользовался моментом Роман Саленко, отличившийся первым голом в УПЛ.
В начале второго тайма Легостаев сравнял счет, но через 8 минут Джордан снова вывел «Зарю» вперед.
В итоге "Заря" победила со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур
Заря Луганск – Кудровка – 2:1
Голы: Саленко, 22, Джордан, 56, – Легостаєв, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
