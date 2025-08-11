Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Кудровка – 2:1. Непростой новичок. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Заря
11.08.2025 18:00 – FT 2 : 1
Кудровка
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 20:05 | Обновлено 11 августа 2025, 20:10
1345
1

Заря – Кудровка – 2:1. Непростой новичок. Видео голов и обзор матча

Команды встретились во втором туре УПЛ

11 августа 2025, 20:05 | Обновлено 11 августа 2025, 20:10
1345
1
Заря – Кудровка – 2:1. Непростой новичок. Видео голов и обзор матча
ФК Кудровка

11 августа в матче второго тура чемпионата Украины по футболу встретились луганская «Заря» и «Кудровка».

Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Матч проходит на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Первые минуты матча прошли при равной борьбе. А вот в середине тайма хозяева нажали на соперника и заставили его ошибиться в защите.

Воспользовался моментом Роман Саленко, отличившийся первым голом в УПЛ.

В начале второго тайма Легостаев сравнял счет, но через 8 минут Джордан снова вывел «Зарю» вперед.

В итоге "Заря" победила со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур

Заря Луганск – Кудровка – 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56, – Легостаєв, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Джордан (Заря).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Легостаев (Кудровка).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Саленко (Заря).
ВИДЕО. Гол в дебюте матча. Вьюнник отметился за Лехию уже на 3-й минуте
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
