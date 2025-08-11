Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
11.08.2025 18:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
Заря – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Заря

В понедельник, 11-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Кудровка». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Виктора Скрипника неделей ранее голов на пару с ЛНЗ так и не забила (0:0), а вот коллектив Виталия Костышина шокировал футбольную общественность победой над «Александрией» (3:1). Дебютной для абсолютных новичков УПЛ в их истории. И на этом скромная «Кудровка» точно не планирует останавливаться – впереди матч против команды, которая с новым/старым тренером еще не успела отыскать свою игру. Так что можно подготовить еще одну сенсацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
11 августа 2025 -
18:00
Кудровка
По теме:
ДЗЮРИНЕЦ: «Очень рад дебютировать против Динамо. Сделал фото с Ярмоленко»
Травма квадрицепса. Траоре проведет длительный срок без футбола
Юрий ВИРТ: «Мы легко ошибались, и Черноморец нас за это наказал»
Заря Луганск Кудровка текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
