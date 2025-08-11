В понедельник, 11-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и «Кудровка». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Виктора Скрипника неделей ранее голов на пару с ЛНЗ так и не забила (0:0), а вот коллектив Виталия Костышина шокировал футбольную общественность победой над «Александрией» (3:1). Дебютной для абсолютных новичков УПЛ в их истории. И на этом скромная «Кудровка» точно не планирует останавливаться – впереди матч против команды, которая с новым/старым тренером еще не успела отыскать свою игру. Так что можно подготовить еще одну сенсацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.