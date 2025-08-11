В понедельник, 11 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться луганская «Заря» и «Кудровка». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

Заря

Конечно, подавляющее большинство новостей о «Зарю» связана с трагической гибелью вингера команды Владимира Белоцерковца. В день его смерти как раз поступила новость, что футболист восстановился от травмы и тренируется в общей группе, поэтому этот факт обязательно вспомнился бы в анонсе в контексте возможного усиления, но что поделаешь...

На фоне такой трагедии другие потери как-то тускнеют. Например, сообщение, что правый защитник Тронтель отдан в годовую аренду в хорватскую «Горицу».

В межсезонье пополнили состав луганцев, среди прочих, правый защитник Пердута и центрбек Яньич, органично вписавшиеся в команду и ставшие главным выбором Виктора Скрипника.

В первом туре, кстати, подопечные этого известного тренера играли против ЛНЗ и поделили с соперником очки, не забив, но и не пропустив.

Кудровка

Все ожидали в первом туре поражения «Кудровки», ведь ее оппонентом был серебряный призер в прошлом сезоне. Однако черниговцы не заметили соперника, очень уверенно обыграв его со счетом 3:1.

Дубль в игре оформил вингер Сторчоус, который в итоге был признан лучшим игроком 1 тура. А лучшим тренером эксперты признали наставника «Кудровки» Василия Баранова. И команда после тура возглавила турнирную таблицу – мелочь, но точно приятно для всех причастных.

Однако об этих успехах уже стоит забывать и настраиваться на противостояние с луганской «Зарей». Конечно, теперь ни о какой недооценке речи не будет.

После игры против «Александрии» черниговскую команду покинули Николишин, Шершень и Евтушенко.

История встреч

Логично, что в первом круге в каждом анонсе матча «Кудровки» будет стоять строчка о том, что в УПЛ команды еще не встречались.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Пердута, Яньич, Башич, Жуниньо – Дрышлюк, Саленко – Слесар, Мичин, Вакула – Будковский

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Шаповал, Потимков, Мельничук – Думанюк, Нагнойный – Сторчоус, Морозко, О. Козак – Легостаев

Прогноз на противостояние

Если бы команды встречались в первом туре, поставил бы на победу «Зари», а так ограничусь прогнозом о том, что оба коллектива не покинут поле без забитого мяча.