Лупашко ответил Маркевичу: «Я такого не говорил»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко отреагировал на интервью Мирона Маркевича, где услышал критику в свой адрес по поводу концовки прошлого сезона УПЛ.

– Я посмотрел интервью Мирона Маркевича – он зацепился за ваши слова, что Карпаты не готовы были к еврокубкам в прошлом сезоне. После такого матча, что вы скажете: Карпаты в этом сезоне готовы уже бороться за еврокубки или пока все равно рано?

– В прошлом сезоне я не сказал, что мы не готовы бороться за еврокубки. После сезона я сказал, что мы не готовы комплексно к еврокубкам. Когда я это говорил, я имел в виду функционирование клуба, функционирование команды, скамейку запасных, количество игроков.

Этих факторов очень много, и комплексно я уверен, что если ты выходишь туда, если ты пытаешься бороться за еврокубки, ты должен быть гораздо лучше. Видите ли, у нас сейчас два крайних защитника. У нас травмированы игроки, нуждающиеся в восстановлении. Если играть на два фронта, нужно большее количество игроков – это однозначно. Нужно улучшать работу в клубе. Это не секрет.

Думаю, что факторов очень много, и я могу их перечислять очень долго. Но мое мнение таково. То, что я сказал – я считаю, что это действительно правильно, – сказал Лупашко.

В концовке прошлого сезона львовские Карпаты были фаворитами попадания в квалификационный раунд Лиги конференций, но подопечные Владислава Лупашко проиграли Колосу (1:2) и луганской Заре (1:3).