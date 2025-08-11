Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко ответил Маркевичу: «Я такого не говорил»
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 13:27 |
1381
1

Лупашко ответил Маркевичу: «Я такого не говорил»

Коуч львовских «Карпат» объяснил, почему «львы» пока не готовы к еврокубкам

11 августа 2025, 13:27 |
1381
1
Лупашко ответил Маркевичу: «Я такого не говорил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко отреагировал на интервью Мирона Маркевича, где услышал критику в свой адрес по поводу концовки прошлого сезона УПЛ.

– Я посмотрел интервью Мирона Маркевича – он зацепился за ваши слова, что Карпаты не готовы были к еврокубкам в прошлом сезоне. После такого матча, что вы скажете: Карпаты в этом сезоне готовы уже бороться за еврокубки или пока все равно рано?

– В прошлом сезоне я не сказал, что мы не готовы бороться за еврокубки. После сезона я сказал, что мы не готовы комплексно к еврокубкам. Когда я это говорил, я имел в виду функционирование клуба, функционирование команды, скамейку запасных, количество игроков.

Этих факторов очень много, и комплексно я уверен, что если ты выходишь туда, если ты пытаешься бороться за еврокубки, ты должен быть гораздо лучше. Видите ли, у нас сейчас два крайних защитника. У нас травмированы игроки, нуждающиеся в восстановлении. Если играть на два фронта, нужно большее количество игроков – это однозначно. Нужно улучшать работу в клубе. Это не секрет.

Думаю, что факторов очень много, и я могу их перечислять очень долго. Но мое мнение таково. То, что я сказал – я считаю, что это действительно правильно, – сказал Лупашко.

В концовке прошлого сезона львовские Карпаты были фаворитами попадания в квалификационный раунд Лиги конференций, но подопечные Владислава Лупашко проиграли Колосу (1:2) и луганской Заре (1:3).

По теме:
Гайдучик назвал причины поражения Полесья в матче с Колосом
Александр КУЧЕР: «Наша задача побеждать в каждой игре»
Карлос ПАРАКО: «Этот гол – воплощение мечты»
Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10 августа 2025, 20:02 481
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью

Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку

Ман Сити готовит трансфер за 250 млн евро. Сделано предложение
Футбол | 10 августа 2025, 21:44 4
Ман Сити готовит трансфер за 250 млн евро. Сделано предложение
Ман Сити готовит трансфер за 250 млн евро. Сделано предложение

Коул Палмер привлекает внимание английского клуба

«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Футбол | 11.08.2025, 10:37
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
«Высокий уровень». Срна разнес судейство матча Карпаты – Шахтер
Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале
Футбол | 11.08.2025, 13:42
Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале
Аль-Наср подпишет победителя ЛЧ. Он забил решающий гол в финале
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Бокс | 11.08.2025, 08:44
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Бла-бла-бла
Лучше скинте адресок видео где можно посмотреть, что он говорил или а что нет.
Ответить
-3
Популярные новости
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
Провальный старт не помешал. Украина переиграла Словакию
09.08.2025, 19:02 14
Баскетбол
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
Супертяж, который набросился на Усика, обвинил боксера в наркомании
09.08.2025, 22:56 1
Бокс
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 3
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 18
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем