Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
ATP
11 августа 2025, 05:34 |
252
0

В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд

Дженсон Бруксби в двух сетах переиграл Артура Казо в 1/32 финала тысячника в США

11 августа 2025, 05:34 |
252
0
В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженсон Бруксби

Вечером 10 августа американский теннисист Дженсон Бруксби (АТР 101) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, CША.

Во втором раунде американец в двух сетах одолел Артура Казо (Франция, ATP 76) за 1 час и 54 минуты. Бруксби победил со счетом 7:5, 6:1.

Этот поединок запомнился благодаря длительному второму гейму во второй партии. Гейм длился 30 минут и было зафиксировано 17 дьюсов. В итоге Бруксби сделал брейк.

Если углубиться в историю, то самый длинным гейм в истории тенниса был сыгран в матче Кита Гласса и Тони Фосетт в 1975 году на чемпионате графства Суррей. Тогда гейм не был хронометрирован, но в нем было 37 дьюсов.

Бруксби в третьем круге Мастерса в Цинциннати поборется против Карена Хачанова.

По теме:
85-й номер ATP впервые обыграл соперника из топ-50, наказав Медведева
Алькарас вышел в 1/16 финала Мастерса в Цинциннати, подарив сет боснийцу
Главный неудачник Тура снялся с матча в Цинциннати, в котором вел 7:6, 4:0
Дженсон Бруксби Артур Казо ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати
Теннис | 11 августа 2025, 05:05 0
Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати
Чемпионка Уимблдона-2023 оценила победу над Свитолиной в Цинциннати

Барбора Крейчикова провела флеш-интервью после матча с Элиной на тысячнике в США

Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10 августа 2025, 07:51 12
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»

Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны

Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Футбол | 11.08.2025, 00:03
Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Футбол | 10.08.2025, 13:52
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10.08.2025, 21:07
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 11
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
09.08.2025, 19:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем