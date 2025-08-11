В Цинциннати сыгран 30-минутный гейм с 17 дьюсами, но это далеко не рекорд

Вечером 10 августа американский теннисист Дженсон Бруксби (АТР 101) успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати, CША.

Во втором раунде американец в двух сетах одолел Артура Казо (Франция, ATP 76) за 1 час и 54 минуты. Бруксби победил со счетом 7:5, 6:1.

Этот поединок запомнился благодаря длительному второму гейму во второй партии. Гейм длился 30 минут и было зафиксировано 17 дьюсов. В итоге Бруксби сделал брейк.

Если углубиться в историю, то самый длинным гейм в истории тенниса был сыгран в матче Кита Гласса и Тони Фосетт в 1975 году на чемпионате графства Суррей. Тогда гейм не был хронометрирован, но в нем было 37 дьюсов.

Бруксби в третьем круге Мастерса в Цинциннати поборется против Карена Хачанова.