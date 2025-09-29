Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С кем сыграет Алькарас? Определена финальная пара турнира ATP 500 в Токио
ATP
29 сентября 2025, 14:48 |
397
0

С кем сыграет Алькарас? Определена финальная пара турнира ATP 500 в Токио

Карлос в трех сетах сломил сопротивление Рууда и в финале встретится с Фритцем

29 сентября 2025, 14:48 |
397
0
С кем сыграет Алькарас? Определена финальная пара турнира ATP 500 в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На хардовом турнире ATP 500 в Токио (Япония) определена финальная пара.

За трофей между собой сыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Тейлор Фритц (США, ATP 5).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В полуфинале испанец в трех сетах переиграл Каспера Рууда, а американец справился с Дженсоном Бруксби.

Ранее Карлос и Тейлор дважды пересекались на уровне Тура. Счет 2:0 в пользу Алькараса.

Финал в Токио запланирован на 30 сентября. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.

ATP 500 Токио. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [4] – 3:6, 6:3, 6:4
Дженсон Бруксби – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 3:6

По теме:
Карлос АЛЬКАРАС: «Вероятно, это лучший период в моей карьере»
Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Как будто ничего и не было. Алькарас уверенно вышел в 1/4 финала в Токио
Дженсон Бруксби Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Каспер Рууд ATP Токио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28 сентября 2025, 19:09 0
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной

Украинский нападающий провел на поле 60 минут

С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Футзал | 28 сентября 2025, 14:55 1
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19

Украинские футзалисты не оставили шансов сборной Молдовы

Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Теннис | 29.09.2025, 13:23
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Футбол | 29.09.2025, 08:08
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Футбол | 29.09.2025, 04:00
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем