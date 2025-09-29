С кем сыграет Алькарас? Определена финальная пара турнира ATP 500 в Токио
Карлос в трех сетах сломил сопротивление Рууда и в финале встретится с Фритцем
На хардовом турнире ATP 500 в Токио (Япония) определена финальная пара.
За трофей между собой сыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) и Тейлор Фритц (США, ATP 5).
В полуфинале испанец в трех сетах переиграл Каспера Рууда, а американец справился с Дженсоном Бруксби.
Ранее Карлос и Тейлор дважды пересекались на уровне Тура. Счет 2:0 в пользу Алькараса.
Финал в Токио запланирован на 30 сентября. Ориентировочное время начала игры – 12:00 по Киеву.
ATP 500 Токио. 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Каспер Рууд [4] – 3:6, 6:3, 6:4
Дженсон Бруксби – Тейлор Фритц [2] – 4:6, 3:6
