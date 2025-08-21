Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
21 августа 2025, 22:17
Почему снялся с финала? Тренер Синнера рассказал, что случилось с Янником

Лидер мирового рейтинга ATP перенес вирус, но к US Open будет готов

Почему снялся с финала? Тренер Синнера рассказал, что случилось с Янником
Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Кехілл

Тренер первой ракетки мира в мужском одиночном разряде Янника Синнера Даррен Кэхилл высказался о состоянии здоровья итальянца:

«Янник перенес вирус, из-за которого вынужден был сняться с матча против Алькараса. Сейчас ему уже лучше. Сегодня он отдохнет, а завтра выйдет на тренировку. Мы уверены, что все будет хорошо».

18 августа Синнер не сумел доиграть финальный поединок Мастерса в Цинциннати против Карлоса Алькараса – Янник снялся после пяти проигранных геймов.

На следующей неделе Синнер начнет защиту трофея на US Open. В первом раунде он встретится с чехом Витом Копривой.

Даррен Кэхилл Янник Синнер болезнь US Open 2025 ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
