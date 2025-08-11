Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Джорджина продемонстрировала вайб жены миллиардера
11 августа 2025, 01:39
ФОТО. Джорджина продемонстрировала вайб жены миллиардера

Джорджина Родригес демонстрирует свой статус

Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес показала роскошный образ на фоне частного самолета Роналду.

31-летняя Джорджина Родригес, гражданская жена Криштиану Роналду, опубликовала серию новых снимков, сделанных на фоне частного самолёта CR7 Bombardier Global Express 6500 стоимостью 58,25 миллиона долларов.

На фото Джорджина позирует в куртке-трексуите «Balenciaga x Puma», стоимостью 2 250 долларов, демонстрируя бриллиантовое кольцо и держа в руках сумку «Hermès Birkin 35 Black Shiny Porosus Crocodile» с золотой фурнитурой, оценённую в 40 тысяч долларов по данным Sotheby’s.

Публикация стала очередным напоминанием о статусе и стиле Родригес, пока Роналду продолжает играть за саудовский «Аль-Наср» по рекордному контракту на два года, оцениваемому в 620 миллионов долларов.

Криштиану Роналду Аль-Наср
Максим Лапченко Источник: Instagram
